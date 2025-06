Canarias triunfa en los casting de Operación Triunfo 2025

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 16 de junio 2025, 14:16 | Actualizado 14:22h. Comenta Compartir

El pasado jueves, Madrid acogió la última parada del tour de castings de Operación Triunfo, en su búsqueda de la próxima gran estrella del panorama musical español. Con más de 2.925 aspirantes, la capital se consolidó como la sede con mayor afluencia de participantes.

Noemí Galera y su equipo de casting han preseleccionado a 97 personas que optan a pasar a la fase final del proceso, que se celebrará en Barcelona los días 5 y 7 de julio. Esta será la última etapa del casting, en la que se seleccionará a los 18 mejores candidatos para participar en la Gala 0 del concurso, cuyo estreno está previsto para el mes de septiembre a través de la plataforma Amazon Prime. Solo 16 entrarán a la academia más famosa de la televisión.

En esta incansable búsqueda por todo el territorio nacional, Las Palmas de Gran Canaria destacó como la ciudad con el mayor porcentaje de seleccionados en relación con el número total de aspirantes. Un 1,8 % (10 personas) de los 553 participantes que se presentaron en el plató instalado en el exterior del Auditorio Alfredo Kraus lograron avanzar a la fase final en la Ciudad Condal.

El acento canario es inconfundible dentro del universo de Operación Triunfo. Por las paredes de la academia han pasado grandes artistas del archipiélago como Agoney, Ana Guerra, Eli Rosex, Ruslana y Naím Thomas. Y, por supuesto, también lo han hecho dos ganadores: Sergio Rivero y Nia, quienes dejaron una huella imborrable en sus respectivas ediciones.

Los temas más versionados

Los castings de esta edición han estado marcados por la popularidad de ciertos temas que se han convertido en los favoritos de los aspirantes. Canciones como Guantanamera de Guitarricadelafuente, You Know I'm No Good de Amy Winehouse, Creep de Radiohead, Quién de Pablo Alborán, California Dreamin' en la versión de Sia y Lucía de Joan Manuel Serrat han sido las más interpretadas del repertorio disponible.

En esta edición, la playlist de canciones duplicó su oferta respecto a la de 2023, pasando de 50 a 100 temas. Esta ampliación ha permitido a los candidatos disponer de un repertorio más variado para mostrar su talento.

Impacto digital

El contenido de Operación Triunfo en TikTok durante los castings ha superado los 250 millones de visualizaciones, duplicando así las cifras obtenidas durante la fase de casting de la edición de 2023.

Por su parte, en YouTube, los directos de los castings han acumulado más de 7 millones de visualizaciones, con un pico máximo de 15.821 usuarios conectados simultáneamente durante la emisión en directo desde Santiago de Compostela. En total, el consumo en la plataforma ha superado los 50 millones de minutos reproducidos.