Liane: «En OT no criticaban mi música, sino mi orientación sexual y mi físico»

Liane -anteriormente conocida como Eli Rosex-, natural de Gran Canaria, saltó a la fama tras su breve y polémico paso por Operación Triunfo 2020 con tan solo 19 años. Con su cambio de nombre busca dejar atrás todo lo vivido en esa edición, puesto que recibió un gran aluvión de críticas por sus comportamientos en el programa, que le provocaron una fuerte depresión: «Lo pasé muy mal. No criticaban mi música, sino mi orientación sexual y mi aspecto físico». Ahora busca resurgir con el lanzamiento de '5:08', un EP donde pretende comenzar de nuevo y dejar atrás los fantasmas del pasado. La fecha de salida será este viernes 28 de febrero, el mismo día en el que la artista cumple 25 años.

El nuevo proyecto de la canaria consta de cinco temas que le sirvieron de impulso: «Me encontraba en un pozo profundo pero llegó Sara a mi vida y me hizo resurgir volviendo a recuperar la ilusión por la música y por la vida», tal y como cuenta la cantante en una entrevista a CANARIAS7. Tal es la magnitud que llamó a su última canción del EP 'Sara' en honor a su actual pareja.

La joven artista creció en un entorno musical muy variado, puesto que sus padres eran gran amantes de la música: «En mi casa no se concebía un día sin escuchar música, mis padres se regalaban discos entre ellos cuando eran jóvenes». Tanto es así que los considera los principales culpables de su pasión por esta disciplina artística, destacándolos como sus referentes musicales.

Su «traumático» paso por OT

Tras su paso por OT, admitió haber sufrido «depresión» debido a los insultos que recibió en redes al salir del programa e indica que no se imaginaba que fuera así: «Estaba con 16 personas que no conocía de nada, con cámaras todo el día y con un síndrome del impostor bastante grande, porque ahí todos cantaban bien. Tenía 19 años y no sabía a lo que me enfrentaba«. Una vez que salió expulsada, asegura haberlo «pasado bastante mal» al no entender por qué se centraban en criticar su físico o su orientación sexual en vez de su música.

Su objetivo era ir a cantar y que le ensañasen técnica de canto, aunque su percepción cambió al ver el oscuro mundo que se esconde detrás de la televisión y de la industria musical. «Sé donde vives, te voy a matar», es un ejemplo de los graves mensajes que recibió la cantante canaria en redes sociales.

Toda esta situación se vió agravada con la llegada de la cuarentena, ya que fue justo cuando salió del programa: «Estaba encerrada, todo el día con el móvil y aunque no quisiera ver las cosas, al final me acababan llegando». Pese a ello, agradece que también tuvo gente que confió en que «no era así realmente, porque saben el tipo de manipulación que puede llegar a haber en un programa de televisión».

«Me llegaron a decir: ¿Tú quién te crees que eres para cobrar?»

La artista lamenta la presión que sufrió por parte de la industria musical y de las obligaciones a las que se vió sometida. «Me llegaron a decir: ¿tú quién te crees que eres para cobrar?». Además añadió que ha sido una lucha en la que no se podía permitir quedar anclada en esa situación, por lo que debía salir hacia delante y hacer la música que realmente le hiciera feliz.

Se muestra agradecida con la gente que tiene a su alrededor: «Ahora tengo un colchón, si me caigo sé que alguien me va a dar la mano y me va a levantar. No tengo presión por nada, voy a mi rollo y hago la música que quiero de la manera que me apetece».

'5:08' es una «historia de superación»

«Espero que sientan mariposas en el estómago». Según relata la artista, el EP es una línea temporal donde empieza estando muy mal y a medida que pasan las canciones va representando su enamoramiento hacia su pareja Sara, a la cual agradece por haberla «sacado del pozo». Tanto es así que en el título del EP, '5:08', el ocho que representa los minutos es por el día en el que empezaron a salir.

No obstante, no quiere que se vea solo como una aventura de amor: «Es una historia de superación, es como volverte a enamorar de todo, no solo un amor romántico, sino recuperar la ilusión en la vida».

El panorama musical urbano en Canarias

Liane destacó la gran cantidad de talento que hay en Canarias en la música urbana, aunque lamenta que «es una pena que aquí no haya una sobreproducción de tener eventos todos los días. Casi ni hay salas para hacer concierto o escuchar música en directo». En lugares como Madrid o ciudades más grandes es más fácil que te vea alguien, puesto que hay muchos lugares donde se puede cantar, según indica la artista.

Sin embargo, opina que ahora sí se está empezando a poner el foco aquí, por lo que piensa que es «posible triunfar en la música sin tener que ir a la península». Además se mostró firme en la idea de no querer irse fuera para tener que triunfar, afirmando rotundamente que quiere «vivir aquí siempre».

«Mi objetivo es ser feliz y a partir de ahí desarrollar mi música»

Pese a que ha grabado con grandes artistas del panorama canario, esas canciones no han logrado ver la luz. Aunque Liane tiene la ilusión de poder colaborar con «todo el mundo» dentro del movimiento musical canario ya que considera que es la manera en que los cantantes más influyentes puedan poner en el foco a los menos conocidos. Si tuviera que elegir uno, cree que «pegaría mucho con Maikel Delacalle, porque hace mucho R&B».

«Mi objetivo principal es ser feliz», al menos así lo asegura la artista, que además indicó que va a lanzar mucha música durante este año. «Hacer conciertos es lo que más ilusión me hace, los disfruto mucho y más ahora que tenemos una banda», sentenciaba la cantante con ilusión.