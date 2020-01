El jurado nomina a Eli por «falta de evolución»

Tras la expulsión este domingo de Ariadna, OT cuenta con una nueva pareja de nominados: Eli y Rafa.

La polémica sobre la primera está servida. Ha sido una de las protagonistas del concurso por su actitud, hasta tal punto que la propia directora de la Academia, Noemí Galera, ha tenido que darle un toque de atención. Así es que la propia Eli ha confesado que la nominación no le ha sorprendido y que se la esperaba por todo lo que había ocurrido. También ha aprovechado para aclarar que la canción que le ha tocado defender «no es mi género». Más tarde, en el Chat, añadió que «llevo una semana de mierda y sabía que iba a pasar. Además, la canción no. Quizás me hubiese motivado más, pero no fue el caso».

Junto a Eli, fueron nominados Rafa, Anaju y Gérard, siendo estos dos últimos salvados por compañeros y profesores.