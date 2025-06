Mariam González conquista La Voz Kids con su talento desde Arucas

Jorge Rivero Pablos Las Palmas de Gran Canaria Martes, 3 de junio 2025, 18:21 Comenta Compartir

El pasado sábado, Mariam González, una joven de Arucas, se convirtió en una de las protagonistas de La Voz Kids al lograr que una de las codiciadas sillas del jurado girara tras su interpretación. Su talento y carisma conquistaron a la artista Lola Índigo, quien no dudó en incorporarla a su equipo, confirmando que cuando la música se une a la frescura y emoción genuina de una niña, el resultado es realmente mágico.

El camino de Mariam comenzó sin grandes expectativas, como suelen hacerlo las historias más auténticas. El proceso de selección, largo y exigente, se divide en tres etapas: una audición online abierta a todos los niños que deseen participar, un casting presencial y, finalmente, una última criba en Madrid, donde se elige al grupo definitivo que grabará el programa.

Fue en la playa de Las Canteras donde dio sus primeros pasos en el casting presencial. «Ella participó casi sin esperar nada, porque muchas veces uno piensa que esto no llega a nada», cuenta Silvia Bolaños, madre de Mariam. Sin embargo, la joven logró superar cada fase, siendo seleccionada entre 250 niños para formar parte de la grabación final.

Más allá de lo que el espectador ve en pantalla, los niños atraviesan un proceso de preparación que los ayuda a adaptarse y ganar confianza. Cada canción es cuidadosamente elegida y adaptada por el equipo del programa para resaltar las cualidades únicas de cada voz infantil. En esta ocasión, Mariam defendió That Way, tema de la canadiense Tate McRae, con una interpretación que atrapó la atención de todos, especialmente de Lola Índigo. «Tiene una voz muy especial (...) me conquistó desde el primer instante», afirmó la coach.

El ambiente que rodea a los concursantes va más allá del canto. «Los niños no solo ensayan la canción, sino que también participan en dinámicas y juegos para relajarse y conocer a sus compañeros», explica Silvia Bolaños. «Incluso cuentan con el apoyo de psicólogos para manejar los nervios y la presión. Es un entorno pensado para que disfruten y crezcan, no solo para competir.»

La emoción se reflejaba en cada gesto. «En el video se ve claramente cómo se ilumina su rostro en el momento en que Lola Índigo pulsa el botón para girar la silla», recuerda Silvia. Esa mezcla de sorpresa, nervios y alegría quedó grabada para siempre.

Ahora, Mariam se prepara para las batallas, la próxima etapa decisiva en La Voz Kids, que marcará el rumbo de su recorrido en el programa. Mientras tanto, su madre lanza un mensaje de esperanza y aliento a otras familias: «A veces no luchamos lo suficiente por los sueños de los niños. Todo lo que sea apostar por ellos, con formación y compromiso, vale la pena. Animaría a todos los padres a que lo intenten».

Su lucha con la diabetes tipo I

Con solo 7 años, Mariam fue diagnosticada con diabetes tipo I, una enfermedad autoinmune que suele manifestarse en la infancia y que requiere un control constante y tratamiento diario con insulina.

Dos años después, con 9, visitó la redacción de CANARIAS7 junto a su familia para compartir su experiencia y concienciar sobre una realidad que viven muchos niños, demostrando desde entonces una madurez y fortaleza admirables que hoy también refleja sobre el escenario.

