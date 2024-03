El Jueves Santo es el día de 'Los elegidos'

Ana Sutil Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 21 de marzo 2024, 11:49 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La Semana Santa siempre es un nicho audiovisual donde volver a emitir películas de corte religioso. Las cadenas y plataformas desempolvan el baúl de los recuerdos sacros y sacan a la luz por enésima vez 'Ben-Hur (me da igual la versión antigua que la moderna, aunque, si me dan a elegir, me quedo con Charlton Heston) ', 'Los diez mandamientos', 'María Magdalena', 'Quo Vadis?.... y así hasta agotar la producción fílmica y serial religiosa desde los hermanos Lumiere hasta nustros días.

Entre tanto maremágnum una a veces se encuentra con producciones que ofrecen una visión novedosa y entretenida la vida y muerte de Jesús. Entre estas raras avis se encuentra 'Los elegidos' ('The Chosen'), la serie que ofrece Movistar+ y que estran su cuarta temporada el póximo 28 de marzo, que coincide con el Jueves Santo. Movistar+ La historia más grande jamás contada se presenta en una serie de siete temporadas, enfocada en los personajes y el contexto histórico de los Evangelios, con la figura de Jesús de una manera nunca vista antes en pantalla. Nuevos retos y desafíos 'Los elegidos' vuelve con su temporada más ambiciosa hasta la fecha. Los personajes se enfrentarán a los mayores desafíos a los que se han encontrado, pondrán a prueba las lealtades y su fe, y Jesús se encontrará más aislado que nunca a medida que aumenta la presión de las más altas autoridades políticas y religiosas. Jesús ya es lo suficientemente conocido como para incomodar a las clases dominantes que ven con creciente preocupación cómo el hijo se un simple carpintero está logrando legiones de seguidores que comulgan con un discurso muy alejado de lo establecido por romanos y popes religiosos judíos. Movistar+ Esta es una serie sobre la vida de Jesús, pero en su vertiente más humana, al que se muestra de una forma personal, íntima, e inmediata. Lejos de la pomposidad de otras producciones clásicas, Jesús es muy normal, simpático, magnético y con mucho sentido del humor. Está contada por quienes le conocieron, Jesús no es el centro, y apuesta por la diversidad racial y presencia femenina en personajes con entidad propia. Da una visión poco habitual de las mujeres en este tipo de historias.