'La casa del dragón': llegó la hora de elegir bando

Los seguidores de la precuela de 'Juego de tronos' ya pueden ir tachando días en el calendario. HBO Max estrenará en toda Europa la segunda temporada de 'La casa del dragón' el próximo 17 de junio, coincidiendo con el lanzamiento de Max, nueva plataforma que nace tras la fusión de Warner Bros y Discovery y que va sustituir a HBO Max.

Para calentar motores (y dragones), han presentado dos vídeos. Uno de ellos sobre el Consejo Negro, liderado por Rhaenyra Targaryen, y otro sobre el rival, el Consejo Verde con Alicent, la viuda de su padre, al frente después de colocar de forma fraudulenta a su hijo Aegon en el Trono de Hierro.

Hbo Max

Guerra

La nueva temporada, que se terminó de rodar en 2023, consta de un total de ocho capítulos, dos menos que la primera entrega. Ambas están basadas en la obra 'Fuego y Sangre' de George R.R. Martin. y están ambientada 200 años antes de las historias que se narran en Juego de Tronos'. De hecho, 'Fuego y sangre' se centra en la historia de la Casa Targaryen, la mítica dinastía que basaba su poder en sus dragones, las armas de guerra más temibles.

HBO Max

Ahora los espectadores tendrán de decantarse o por los Negros o por los Verdes. Ambos bandos tienen dragones, pero mientras que los Negros luchan por poner en el Trono de Hierro a su reina, Rhaenyra, los Verdes tratan de mantener en el poder a su rey, Aegon.

Irremediablemente, Poniente está al borde de una sangrienta guerra civil, un conflicto sangriento y cruel que cambiará para siempre el reino de Poniente. No podemos olvidar que la primera temporada terminó con la terrible muerte de Lucerys, hijo de Rhaenyra, a manos de su tío Aemond (bueno, a manos no, exactamente, sino en un duelo de dragones). La terrible noticia hace que Rhaenyra alumbre a su hija antes de tiempo, y que la criatura no sobreviva. Como consecuencia, se convierte en una madre, una reina y una guerrera que clama venganza.