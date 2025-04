La Zaranda reflexiona sobre «los males del hombre contemporáneo»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 25 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

El director insular de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Serafín Sánchez; el director artístico del Teatro Cuyás, Gonzalo Ubani; y el director y el dramaturgo de la obra 'Manual para armar un sueño', Paco de La Zaranda y Eusebio Calonge, respectivamente, presentaron la pieza que se representará este viernes y sábado, 25 y 26 de abril, en el Teatro Cuyás a las 19.30 horas.

'Manual para armar un sueño', de la compañía La Zaranda, narra la historia de un actor que ha visto la vida pasar de camerino en camerino desgastando sus ilusiones. La obra, representada por Gaspar Campuzano, Francisco Sánchez y Enrique Bustos, es una oda a la esperanza en la que el protagonista inicia su camino para reencontrarse con la vida y el teatro.

«La Zaranda tiene ya una edad, 48 años que va a cumplir con el mismo elenco. Regresar es recordar necesariamente y cuando venimos a Las Palmas, cómo no acordarnos de tantas cosas y amigos, algunos presentes y otros con la vida ya truncada, desgraciadamente. Es siempre una celebración ese encuentro con la memoria, que al fin y al cabo es uno mismo», apuntó este jueves Eusebio Calonge.

El dramaturgo explicó que este montaje se desarrolla como si fuera un reflejo social. «A través de un espejo sale la reflexión de qué ha sido de nosotros como hombres de teatro, de qué virtudes podemos presumir y qué pecados hemos tenido que ocultar. Es un juego ponermos delante de nuestro espejo, no para hablar de la Zaranda ni del teatro, sino de la metáfora del hombre contemporáneo, que nace en este siglo donde tantos hallazgos y conquistas sociales y tecnológicas se han logrado, pero donde sigue lastrado por los mismos males a los que nos lleva el mismo término de progreso», explica.

«Hacer teatro es dar un salto y aquí en Canarias, donde se fue pionera de tantas vanguardias de pintura y literatura porque llegaban aquí antes que a la península, quizás nos ocurrió un poco lo mismo, llegamos antes que a la península. Es verdad que fuimos más conocidos primero en América que en España, pero es verdad que lo fuimos antes aquí que en la península», asegura Paco de La Zaranda sobre el devenir de esta compañía jerezana.

Sobre la obra, Paco de La Zaranda reconoce que «es un texto que a mí me toca y me duele, y por eso he querido jugar con él».

El director insular de Cultura, Serafín Sánchez, destacó que «desde el Cabildo buscamos promover obras que inviten a la reflexión, en este caso, con un mensaje de esperanza, haciéndonos ver que detrás de las sombras siempre está la luz».