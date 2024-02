La tragicomedia del trauma «inherente»

'PoOm' es una metáfora sobre los golpes que la vida nos tiene reservados a todos. Las dimensiones de los mismos son relativos y dispares. Al igual que la forma en la que cada uno tiene de digerirlos. La actriz y directora tinerfeña Bibiana Monje ha reflexionado escénicamente durante el último año sobre estas cuestiones para levantar esta «autoficción poética», como le gusta definir este montaje que protagoniza en solitario y que llega este viernes, a partir de las 20.00 horas, al escenario del Teatro Guiniguada de la capital grancanaria.

Esta artista se aferra de nuevo a las vanguardias estéticas y narrativas para protagonizar en solitario este espectáculo que estrenó la pasada semana en el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife. «Estoy digiriendo todavía lo sucedido, porque la conexión con el público fue muy buena», apunta Bibiana Monje por teléfono sobre la puesta de largo de 'PoOm'.

«A diferencia de 'Lacura', este montaje no se centra en la anécdota en sí de lo que se cuenta, sino en paisajes abstractos. Zonas inhóspitas del ser humano a las que solo se puede llegar a través de la imagen», explica.

El punto de partida de la reflexión personal que ha germinado en 'PoOm' es claro, apunta. «Las relaciones con los demás, románticas o no. La obra habla de traumas, desde un punto de vista biológico, porque son inherentes al ser humano. No tiene por qué ser una gran catástrofe. Tiene que ver con el tipo de relaciones que tenemos y que a veces te da una hostia en toda la boca, a partir de lo que entramos en un lugar muy concreto», añade.

Durante un año, Bibiana Monje paró todo en su compañía Impulso Producciones, para llevar a cabo este proceso creativo que ahora ve la luz. «Comencé a trabajar a partir de textos míos. Tenía claro que necesitaba un espacio vacío, lo más vacío posible para reflejar las luces y las sombras. A partir de ahí, comencé a ver imágenes para crear las atmósferas necesarias. Durante un año me he dedicado solo a esto, para ver cómo plasmar fuera lo que yo veía dentro y que a su vez fuera bello. De ahí el estilo de tragicomedia», señala. Tuvo claro que ese tono era clave para que el espectador entrara en el universo que despliega ante sus ojos 'PoOm'. «Hablamos del sistema nervioso y si no utilizas la comedia y la belleza, te lo comes. La gente no va a terapia para no hablar de sus traumas. Y la única forma de abordarlos era de una manera amable. Por eso planteamos un viaje precioso, en el que el público no lo pasa mal, aunque se hable de cuestiones dolorosas, pero lo hacemos desde un punto de vista luminoso», subraya Bibiana Monje.

'PoOm' se escribe con una 'o' mayúscula en alusión al círculo que tiene mucho peso dentro del «juego escénico» que se propone. También la corporalidad, que Monje ha trabajado mucho porque «el trauma está en el cuerpo y no solo se expresa con palabras». Con todos estos mimbres desarrolla una obra «multidisciplinar», en la que convive, según su autora, «la 'performance', el concierto, los lenguajes muy visuales, el realismo mágico y la 'stand up comedy'».

Un público preparado

Bibiana Monje apuesta por formatos innovadores y transgresores en sus montajes. Un tipo de apuesta para la que, desde su punto de vista, «el público siempre ha estado preparado». «Los que a lo mejor no lo han estado son los programadores y los responsables de los circuitos», añade. Reconoce que, en el caso de su productora con una andadura que arrancó en 2015, «el público sabe ya por dónde vamos».

'PoOm', que espera que gire en los próximos meses por las islas y fuera, ha sido también «una investigación terapéutica» para su creadora.