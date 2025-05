'Támara' se suma a la oferta titiritera de Cueva Pintada de Gáldar

F.Z. Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 24 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar estrena este sábado 24 de mayo, a las 17.00 horas, 'Támara', un nuevo montaje de la compañía Entretíteres que viene a sumarse a la popular saga protagonizada por el personaje estrella de su programa lúdico familiar dirigido a niños y niñas, Arminda.

Dirigida por Roberto Pérez, un creador canario que ha dedicado muchos años de su sólida trayectoria artística al mundo de los títeres, la obra es una lección de vida para los más pequeños a los que los personajes que pueblan el delicado universo de 'Támara' van explicándoles cómo pueden resolver conflictos en sus relaciones de amistad.

Torres ha indagado en documentación sobre la época prehispánica y en los cuentos anteriores de Arminda para mantener la personalidad y psicología de los personajes que intervienen en 'Támara', con la finalidad de armar una estructura del desarrollo de la obra. «Luego comienza la parte creativa: desarrollar los diálogos, giros de la trama, trasgresiones y no perder el punto de vista pedagógico que exige este encargo del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada», explica.

«Hasta ahora los espectáculos han sido de desarrollo naturalista. Al recuperar la idea inicial de la escritora Dolores Campos sobre la amistad entre una niña y un niño de culturas diferentes, me pareció interesante introducir el elemento de los cuentos maravillosos, la magia de la transformación, los mapas inconscientes para solucionar situaciones y problemas personales y sociales». Para no centrar esta obra, de tono infantil, en los elementos violentos de la época de la conquista, Roberto Torres decidió provocar un accidente, aparentemente muy grave, al personaje de Fernandillo. «Quise crear una situación de suspense que exige mantener la expectación del público. Y, por supuesto, uso el humor como seña de identidad de mi trabajo como titiritero. Así, introduzco la comedia en medio de una tragedia como el elemento necesario para entender que las relaciones humanas siempre prosperan cuando hay solidaridad, empatía y alegría», explica el director de Entretíteres.

«El público infantil necesita acciones, trasgresiones, sorpresas, humor e incluso tensión correctamente medida», sostiene Torres. «Una vez que tenemos los contenidos que debemos tocar esencialmente, la actuación se convierte en un juego en el que debemos incluir a las personas adultas. Este espectáculo se dirige a cualquier público y es muy importante que participen, no solo como meros espectadores», advierte.

Arminda

'Las aventuras de Arminda' que creó ya hace año la autora Dolores Campos-Herrero para Cueva Pintada se sustentan en los personajes de Arminda y Fernandillo, a los que se han ido sumando Zarem, Guanarteme, Volcán, Lechuza, Guama, Tenesoya y la maguada Hitaya como nueva incorporación. Roberto Torres se ayuda fundamentalmente de Begoña Ramos Alonso (Arminda), Jorge Jiménez como asesor de contenidos y de Juan Carlos Guerra en las tareas dramatúrgicas.

«El trabajo con títeres, y en nuestro caso particular la manipulación a la vista, no es fácil, teniendo en cuenta que los títeres no tienen expresión facial. Hay que vigilar mucho los movimientos para que den la sensación que requiere la escena y esto obliga a resolver coreografías que den coherencia a las transiciones de los personajes», puntualiza el director, que entiende su trabajo realizado en el contexto del equipamiento que gestiona el Cabildo grancanario en Gáldar, como «un compromiso con el público, con las nuevas generaciones que visitan este museo y parque arqueológico».

«Para mí significa poner en valor la aportación de los títeres al conocimiento del patrimonio, a la formación de la infancia y el público en general, a mantener viva nuestra memoria histórica y la toma de conciencia», concluye Torres.