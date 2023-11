Una reflexión sobre la enfermedad y los cuidados

Ama es el imperativo de amar y también la tercera persona en singular pero también significa madre en euskera. Con ese juego de palabras se presenta en el Teatro Pérez Galdós este viernes y sábado el nuevo trabajo de Marie de Jongh, la factoría vasca que entre otros reconocimientos atesora el Premio Nacional de Artes Escénicas, el Premio Max 2017 al Mejor Espectáculo Infantil o Familiar por 'Amour', así como numerosos premios Fetén.

'Ama', escrita y dirigida por el dramaturgo Jokin Oregi con la asesoría escénica de Pablo Messiez, narra la historia de Mario que, de repente, se encuentra atrapado en una realidad completamente ajena y abrumadora. En este nuevo capítulo de su vida, se ve en la inusual situación de cuidar tanto a su hija como a sus padres ancianos. De esta manera, se desencadena un viaje de autodescubrimiento que explora la resiliencia de personas en apariencia frágiles, al mismo tiempo que celebra la hermosura épica del cuidado mutuo.

Con poso

La pieza teatral, repleta de emociones, transita entre momentos mágicos y trágicos, brindando una reflexión profunda sobre cuestiones atemporales como el envejecimiento, la enfermedad, los temores, la demencia y el Alzheimer.

«Mario no está preparado para cuidar de nadie y se ve en la obra cómo se enfrenta a esa labor, cuya intendencia ha sido asumida siempre por mujeres, madres y abuelas. De ahí también nuestro reconocimiento a todas ellas», indica Jokin.

«A todas luces parece que cada vez nos cuesta más cuidar. En este sistema productivo, la gente que deja de producir parece que ya estorba. ¿Por qué hay cada vez más residencias? Es un debate que esta sociedad tiene que poner encima de la mesa. Pensar en él, en profundidad y darle una salida. Tenemos que volver de alguna forma a mimarnos, entendernos y a cuidarnos», apunta el dramaturgo vasco que está seguro de que el miedo a envejecer va paralelo al miedo a ver envejecer a los que queremos.

«Los demás son nuestro espejo, nos vemos en ellos y no queremos verlo, por todo lo que significa, porque significa dejar un montón de anhelos, dejar sin conquistar a todos esos deseos que pretendías. Tienes miedo al dolor, tienes miedo a la enfermedad, tienes miedo a la dependencia y a la muerte, por supuesto. Yo creo que sobre todo la gente tiene un gran miedo, el miedo a dejar de vivir».

Jokin Origue. C7

No obstante, 'Ama' es un canto a la esperanza, «hemos pretendido hacer algo bello dentro de la crudeza del tema. Reivindicamos que seamos capaces de volver a ver la belleza y encontrarla allí donde la hemos descuidado».

Las máscaras

En 'Ama' la compañía de Marie de Jongh renuncia al uso de la palabra y sus actores y actrices utilizan sobre sus rostros unas máscaras que les privan de humanidad. «La hemos llamado la máscara cero porque no es una máscara neutra ni es ningún tipo de máscara, de media-máscara, de máscara de carácter o las larvarias. No. Es una máscara que nos convierte en objetos. ¿Qué se puede emocionar a través de los objetos? Claro que sí. Nosotros estamos viendo una historia y en esas máscaras además el espectador no solamente se identifica con un personaje, sino que le da la posibilidad de identificarse con varios personajes de esta obra porque el rostro es el mismo de alguna forma», asegura Jokin Origue.

Un momento de 'Ama'. Pío Ortiz de Pinedo

El dramaturgo también actúa en escena con los actore y actrices Ana Martínez, Javier Renobales, Anduriña Zurutuza, Ana Meabe, Joseba Uribarri y Amets Ibarra. «Me encantaría que la gente al salir de la función se sienta cuidada. Seguramente habrá personas a las que no les guste y habrá otros que saldrán entusiasmados pero por lo menos que sientan que nosotros hemos intentado cuidarlos, que les hemos dado lo mejor de nosotros, que hemos trabajado duro para mostrar nuestro trabajo. Porque eso es una forma de amar al otro o demostrar amor al otro, ¿no creen?», concluye.