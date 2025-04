Millán Salcedo: «El público me pregunta lo que quiere y le respondo lo que me da la gana» El humorista se abre «en canal» en el show 'Preguntamelón', que presenta el 2 y 3 de mayo, en Telde y Arucas, respectivamente

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 17 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

A tumba abierta. Con ganas de contarlo todo, siempre con un tono divertido. Con este equipaje en la maleta viaja a Gran Canaria el humorista Millán Salcedo para protagonizar el show 'Preguntamelón', el 2 de mayo en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez de Telde, a partir de las 20.30 horas, y al día siguiente, en el Nuevo Teatro Viejo de Arucas, también a las 20.30 horas.

«Es un show, porque yo no lo llamaría espectáculo, en el que me abro en canal y cuento todo lo que me preguntan. A todos los sitios a los que voy me preguntan por Martes y Trece, así que he decidido rentabilizarlo», apuntó por teléfono el pasado 14 de abril, día en el que cumplió 70 años.

'Preguntamelón' se desarrolla, según reconoce Millán Salvedo, como si fuera un «'podcast'», en el que el humorista está acompañado por una especie de periodista que gestiona su interacción con el público. «Durante la semana anterior, mediante las redes sociales ya voy interactuando con la gente. Cuando salgo al escenario me desnudo, porque así es como hay que hacer las cosas. No tengo la necesidad de hacerlo, pero quiero compartir con el público algunas anécdotas, como por ejemplo cuando he ligado con algunos, que creo que son divertidas. He salido del armario y lo quiero contar. Me encanta relacionarme con el público, que la gente me pregunte lo que quiera sobre mi vida y mi pasado, porque yo les respondo lo que me da la gana», avanza entre risas.

«Lo que voy a contar es la verdad, aunque pueda parecer mentira», subraya.

'Preguntamelón' comenzó a cobrar forma en el horizonte cuando el artista se encontraba en una fase de bajón emocional. «Cuando menos lo esperaba me ha venido el regalazo más grande. Me he dado cuenta de que tenía que volver a los escenarios. Tras el ataque de epilepsia, por el que perdí parte de la lengua, estaba deprimido en casa. Un día me entrevistaron y vi que la gente se reía con las cosas que les contaba. Y decidí llevarlas al escenario. Además, fue una sorpresa ver que no tenía que aprenderme nada, porque ya me lo sabía todo», rememora de nuevo entre risas.

Martes y Trece

Durante el espectáculo, como no podía ser menos, la mayor parte de las preguntas las acapara su pasado en Martes y Trece, formación humorística que, tanto en formato trío en sus orígenes como después como dúo, fue un fenómeno social en España, hasta el punto de que muchos de sus 'gags' forman parte de la memoria colectiva del país. «Guste o no, Martes y Trece es parte de la historia de este país. Fue una época que tuvo sus luces y sus sombras. No todo tiempo pasado fue siempre mejor. Por suerte, nos pilló jovencísimos y tengo claro que si volviera a nacer, repetiría. Estoy súper agradecido a Martes y Trece. Gracias a aquellos años puedo ser hoy selectivo. Llevar a cabo unos bolos de vez en cuando. En lugares pequeños, íntimos, que es lo que hoy me apetece, porque tengo claro que no me gustaría repetir la vorágine de aquellos años», apunta en referencia a los años con Josema Yuste y al principio también con Fernando Conde.

Ampliar Imagen de archivo de Martes y Trece. C7

Algunos de los 'sketches' de Martes y Trece son , vistos con la mentalidad actual, de difícil digestión. «Nunca quisimos hacer daño. Es un problema de quienes se molestan. Hoy se tiene la piel muy fina. Todo es un reflejo de la época en la que se hace, pero yo creo que hoy ese reflejo estaría roto. En la actualidad, creo que al humor se aporta muy poco o nada. Los monólogos nacieron hace tiempos inmemoriales. Hoy proliferan los monologuistas por dos razones. Porque es lo más difícil de hacer y porque es lo más barato. Pero yo no soy de criticar, porque entre los bomberos no debemos pisarnos la manguera», dice Salcedo.

Su regreso a los escenarios, lugar que define como su sitio «de recreo» y su «tabla de salvación» no ocupa todo su tiempo. «Soy una mente inquieta. Quiero hacer una exposición con mis pinturas y 'collages'. No sé ni cuándo ni cómo, pero la haré. La tenía ya apalabrada, pero al ver toda la burocracia, como si fuera un Ministerio, lo paré, porque tiene que ser algo más libre», confiesa.