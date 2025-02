Millán Salcedo llega en primavera a Gran Canaria con su espectáculo 'Preguntamelón'

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 24 de febrero 2025, 01:00 Comenta Compartir

El humorista Millán Salcedo, antiguo integrante de Martes y Trece junto a Josema Yuste y Fernando Conde, presenta el próximo mes de mayo su nuevo espectáculo, 'Preguntamelón', en Gran Canaria.

El popular humorista llegará a la isla con 'Preguntamelón' el viernes día 2 y sábado 3 de mayo al Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde y al Nuevo Teatro Viejo de Arucas, respectivamente. Las entradas se encuentran ya a la venta en www.tureservaonline.es.

Según el propio Millán Salcedo, «en 'Preguntamelón' me mantengo en mis trece. 'Si, jaté', en esta ocasión me enrollo con la actualidad más rabisalsera y lo cuento con la traca y la matraca del Millán de Martes y Trece más ganso y cachondo, ése que el público asistente espera ver, acompañado por un presentador-periodista, que coordinará la cantidad de chascarrillos y anecdotillas de mi trayectoria profesional que, a fin de cuentas es lo que casi siempre se me demanda y gusta oír».

«¿Os cuento un secreto...? Yo no tenía que haber salido a escena hoy. Ni hoy, ni ayer, ni nunca jamás... Hace unos años; tras sufrir un ataque de epilepsia, me juré a mí mismo; '¡Bueno, basta! Me desvinculo del mundo del espectáculo...!' Y así he permanecido varios años, bien varado en mi confortable colchón de látex, con mi insaciable gusanillo asándose a la parrilla televisiva, y con la vociferante programación rechiflando de fondo en sus distintas plataformas. Hasta que una madrugada, narcotizado por el encantador juego de manos de la odalisca horoscopera Esperanza Gracia y, a punto de comprar cualquier absurdez de la irresistible teletienda, me dije: '¡Bueno basta! Pónte las pilas maricón de España! ¿No ves que hay gente que aún te re-quiere...?!», rememora con ironía.

«Y me puse inmediatamente manos a la obra... Sí, queridos amigos, no me importa ser mi propio biógrafo en vivo y en directo y, si os apetece tengo previsto salir del armario y alimentar el morbillo que ello os pueda suscitar», añade el humorista natural de Ciudad Real.