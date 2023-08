Miguel Lago: «No suelo hacer humor sexual porque nunca me ha salido gracioso»

El cómico gallego Miguel Lago (Vigo, 1981) presenta su último show el próximo día 22 de septiembre en una única función prevista a las 20.30 horas en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, en el marco del Festival Reíslas, en cuya gira por Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura también figuran Ana Morgade, Luis Piedrahita, Dani Rovira, Ángel Martín, Kike Pérez, Lalachus u Omayra Cazorla, entre otros.

Lago es de los que no se muerden la lengua. «A priori no soy capaz de pensar de esto no hablo, pero si es cierto que, por ejemplo, si hay una tónica en mis más de mis veinte años de carrera que es que no suelo hacer humor sexual porque no me ha salido casi nunca gracioso. La 'dirty comedy', como le llaman los americanos, no es un género que practique. Tampoco suelo hacer bromas sobre la enfermedad..., pero de resto, el único límite que me impongo es la risa. Si genera risa, vale; si no genera risa, no vale. O sea que en realidad yo no haría jamás humor con algo de lo que no sea capaz de hacer humor», señala. «No me preocupa que los espectadores se ofendan, pero procuro distinguir a quién le estoy hablando», apunta.

Se subió al escenario de un pub cuando tenía 18 años (la misma edad con la que debutó en 'El club de la comedia') y desde entonces no se ha bajado de las tablas, convirtiéndose con su estilo directo y demoledor, libre y sin censura, en una referencia en el mundo de la comedia nacional. Ha ganado desde 40 euros por función a 25.000. Tiene cuatro hijos y una fundación con su mujer que impulsó a raíz de la adopción de su cuarto hijo, Robinson, que es dominicano. Miguel Lago estima que su propuesta es apta para todos aquellos y aquellas que deseen pasar en un teatro un rato divertido de una manera desprejuiciada. «Los cómicos transitamos sobre una delgada línea. Yo estoy sobre ella permanentemente, haciendo un constante ejercicio de equilibrio. Hay veces que se me va un pie y la cruzo. Y hay quien eso no lo acepta porque forma parte de una población que se ha vuelto muy aburrida», puntualiza el también escritor y actor gallego que ha trabajado en series como 'Las chicas del cable' o 'Arde Madrid' o en películas como 'Padre no hay más que uno' o 'Año cero'.

Presión e insultos

Miguel Lago mantiene su particular deseo ante la situación compleja de incertidumbre política que se vive en España para formar gobierno. «A mí me gustaría que hubiese un gobierno de consenso sin radicales de por el medio». Colaboró durante cuatro años en 'Todo es mentira' y se vio obligado a abandonar dicho espacio por la presión e insultos que recibía al hacer un formato diario de temática política en las redes. «Fundamentalmente Twitter es el vertedero, en Instagram todavía se respira. Ahora, gracias a instrumentos como Twitter, cualquier tonto con un móvil puede opinar de lo que quiera. El problema es que no opina, insulta, agrede, acosa...», aclara el cómico. «La presión de un programa diario de corte político y los insultos que recibía a diario fueron repercutiendo en mi salud. Después de tres años y 800 programas, ya no podía más».

Según Lago, la originalidad del monologuista pasa por el punto de vista individual de cada cómico, «lo único que nos hace singulares, porque todos los temas ya están tratados. En general, el cómico quiere trabajar, por lo que cuanto menos moleste, más fácil será que el mainstream cuente con él. En mi caso, ser libre, decir lo que me da la gana y meterme en jardines ha calado entre la crítica y el público. Además, no sé hacerlo de otra manera. Yo creo que poner cercos al humor no es evolución, sino todo lo contrario».

Miguel Lago adelanta que el público canario lo disfrutará «en estado puro, en el mejor momento de mi vida y en el mejor momento de mi carrera». El cómico gallego repite su show al día siguiente en el Teatro Leal de La Laguna, a las 21.00 horas.

«El Miguel Lago del escenario es mi mejor versión. Porque es la versión más libre de mí mismo, la que no tiene problemas, la que no se corta, la que no tiene filtros, a la que no le preocupan las facturas o si la gasolina sube... El escenario es un espacio de libertad. Entonces, hay muchísimo de mí sobre el escenario», añade. «Por eso me planteo el escenario como un reto permanente conmigo mismo», dice humorista gallego.