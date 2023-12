Marietta Calderón: «Hay cambios de vestuario en el musical que se hacen en ocho segundos»

La coreógrafa y diseñadora grancanaria Marietta Calderón es la autora, junto a Lorenzo Caprile, de la mayoría de los 160 trajes que lucen los más de 20 actores y actrices que conforman el elenco de la superproducción musical 'El tiempo entre costuras', que será estrenada en el Teatro Cuyás de la capital grancanaria, en seis funciones que tendrán lugar entre el 7 y el 10 de diciembre.

Calderón, que ha trabajado como coreógrafa y/o directora artística en numerosos programas y series de éxito de televisión como 'Operación Triunfo', 'Got talent' o 'Física o química', entre otras, también ha desarrollado su labor profesional en eventos de envergadura como el Festival Starlite de Marbella y México, el Festival de Cine de San Sebastián y en siete ocasiones de las galas de la reina y drag queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Años 30 y 40

La diseñadora grancanaria, que desde hace más de 20 años se dedica a diseñar el vestuario para bailarines, cantantes y actores como Kate Ryan, Eros Ramazzotti, Malú, Mónica Naranjo y Marta Sánchez, entre otros, explica que elaborar los trajes del segundo musical en el que se involucra fue «una misión apasionante». «Los años 30 y 40 del siglo pasado en los que se inspiran los diseños y la novela de María Dueñas es una época que me seduce. Estudiar y manejar la información documental sobre la moda en la época de preguerra de los lugares en los que se sitúa el montaje -Madrid, Tánger y Tetuán- ha sido fascinante», señala Calderón.

Trabajar con Lorenzo Caprile ha sido un lujo para la diseñadora canaria que también se responsabilizó del vestuario del musical 'Antoine', creando los estilismos de los personajes del citado espectáculo que obtuvo este año el Premio Max al Mejor Espectáculo Revelación. «Caprile es el autor del vestuario de los quince modelos que luce la protagonista, Sira Quiroga, mientras que yo me he encargado del resto, es decir de 160 trajes que se van cambiando durante el transcurso de la obra. El espectador alucinará cuando disfrute de 'El tiempo entre costuras' porque los cambios de vestuario se producen de manera natural y en un instante como por arte de magia. Hay cambios de vestuario que se realizan en menos de ocho segundos, por ejemplo, y hay actores y actrices que se someten a trece cambios de vestuario durante la obra. El intenso trabajo que tiene lugar entre bambalinas con el equipo de caracterización y vestuario podría decirse que es otro montaje paralelo que no se ve», añade.

Recreación

Entre Calderón y Caprile han recreado fielmente la moda de la época, aludiendo a los estilos que tenían lugar en las diferentes capitales en las que se encuentran los personajes. Este mismo año 'El tiempo entre costuras' recibió el Premio Talía al mejor vestuario otorgado por la Academia de las Artes Escénicas de España al trabajo realizado por ambos.

Marietta Calderón. Luis Castilla

Según Marietta Calderón, la dramaturgia de la producción de Beon Entertaiment que dirige Federico Barrios está tan bien articulada alrededor de la historia de amor de Sira Quiroga y la partitura musical de Iván Macías, que el público apenas se percata de esos múltiples cambios de vestuario que tienen lugar sobre la escena. «Busqué ropa militar para los actos de la guerra civil y la 2ª guerra mundial y encontré ropa militar auténtica, que tenía incluso manchas de sangre», advierte la diseñadora, que posee su propia firma de moda y complementos Marietta Calderón Design y dirige su taller de diseño y confección de vestuario para artistas. «Tengo una colección exclusiva de complementos, desde cojines decorativos a bolsos y pañuelos diseñados a partir de la obra contemporánea del pintor Jorge Hernández, que ya llevan Carmen Lomana, Leonor Watling o José Mercé», añade.

Recuerdos

Esta alumna de Gelu Barbu, que recuerda actuar en muchas ocasiones en el coliseo capitalino junto a Leticia Soria y Natalia Medina, está entusiasmada de regresar al Pérez Galdós de su ciudad natal. «Le debo muchas cosas en mi vida a la danza desde que me inició en 1979 y a Gelu Barbu, que todos los años se preocupaba por completar la formación de los bailarines y bailarinas canarios con la presencia en su academia de grandes profesores y profesionales extranjeros de primera magnitud en el mundo de la danza clásica y contemporánea. Muy pocas provincias españolas en aquella época podían disfrutar de ese lujo. Eso ahora ya no sucede», se lamenta.

Graduada en Interpretación por el Instituto del Teatro de Sevilla y en Danza Contemporánea por el Centro Andaluz de Danza de Sevilla, fue cofundadora de la primera escuela especializada en Teatro Musical en Andalucía Centro de Artes Escénicas de Sevilla, junto al reconocido actor y director Ignasi Vidal.