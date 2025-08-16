Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Jorge Blass. c7

Jorge Blass vuelve en septiembre y noviembre a las islas con su espectáculo 'Ilusionarte'

Actuará en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00

El ilusionista Jorge Blass regresa a Canarias con su nuevo espectáculo 'Ilusionarte', un viaje mágico que combina arte, emoción y tecnología de vanguardia, un clásico en los espectáculos del madrileño.

Tras el éxito de sus anteriores espectáculos en las islas, como sucedió con 'Flipar', el mago más innovador del panorama español propone ahora una experiencia visual y sensorial única que recorrerá seis escenarios de las Islas entre septiembre, con cuatro de las fechas y noviembre, con dos.

Atlántico Producciones es la productora canaria que trae el show y que cuenta con el apoyo del ICDC. Todas las entradas están a la venta en los recintos que se recogen a continuación: arrancará su gira el 17 de septiembre en el Teatro Leal de La Laguna (Tenerife) y continuará el 19 en el Auditorio Infanta Leonor de Arona, el 20 recalará en los Multicines Atlántida de Lanzarote y el 21 en el Centro Cultural Federico García Lorca de Ingenio (Gran Canaria).

En noviembre, 'Ilusionarte' alcanzará Fuerteventura, el día 22, en el Auditorio Insular de la capital, y culminará el día 23 en el Teatro Víctor Jara de Vecindario. Las entradas para todas las funciones ya están disponibles en https://www.atlanticoproducciones.com/jorge-blass y en las taquillas de los distintos recintos.

