El Ayuntamiento retira su apoyo al 30º Masdanza en plena investigación de Anticorrupción El festival, que se desarrolla del 2 al 26 de octubre en la capital grancanaria, se ve obligado a suspender la Sección Oficial internacional

De izquierda a derecha, Horacio Umpiérrez, Josué Íñiguez, Natalia Medina, Guacimara Medina y Tilman Kuttenkeuler, el pasado 17 de junio, en la presentación del 30 Masdanza, en el Teatro Pérez Galdós .

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

La organización de la 30ª edición del festival de danza contemporánea Masdanza anunció este jueves en un comunicado que se ha visto obligada a suspender la Sección Oficial Internacional, que incluye los certámenes de Solos y Coreográfico, pilares de su programación, tras comunicarle el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, «patrocinador principal del Festival», su decisión «de no apoyar la celebración» de una entrega que está prevista que se desarrolle entre el 2 y el 26 de octubre.

«Ya se ha comunicado dicha cancelación a los 40 participantes de los certámenes, y a los 60 programadores nacionales e internacionales que iban a asistir a esta edición. El resto de los programas previstos para esta 30ª edición de Masdanza se desarrollarán, en su mayoría, según lo establecido, gracias al respaldo del Ministerio de Cultura, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria», se apunta en la misma nota de la organización.

Presentación oficial

El pasado 17 de junio, en el Teatro Pérez Galdós, se presentó en una rueda de prensa esta nueva entrega, en un acto en el que la directora del festival, Natalia Medina, avanzó los principales apartados de la programación, acompañada por el concejal de Cultura del Ayuntamiento, Josué Íñiguez; el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez; la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina; y Tilman Kuttenkeuler, director general de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, ya que el Galdós estaba previsto que acogiera la gala final con los ganadores de los dos certámenes ahora cancelados.

Ampliar Imagen de un montaje de Masdanza, facilitado por el festival junto al comunicado emitido este jueves. c7

Este periódico solicitó este jueves al Ayuntamiento los motivos que le llevaron a cambiar su parecer con respecto a Masdanza. La respuesta fue la siguiente: «El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sigue considerando Masdanza como uno de los eventos culturales importantes de la ciudad. En esta ocasión, hemos planteado un cambio en las relaciones, pasando de patrocinador a colaborador. Esa colaboración comportaba un compromiso de financiación. Lamentamos que la propuesta no haya sido aceptada».

La investigación

Esta nueva realidad de Masdanza se produce en pleno desarrollo de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la Sociedad de Promoción municipal, mediante la que el Ayuntamiento ha desarrollado su apoyo a este festival de danza contemporánea.

Conviene recordar que esta investigación nace de las dos denuncias presentadas en la Fiscalía por el Grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento capitalino, a la que siguieron dos ampliaciones, tras ver indicios de la posible comisión de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en la gestión de la Sociedad de Promoción.

En la segunda de las denuncias, los populares ponían en la diana a Natalia Medina, administradora de la empresa Qué tal Estás, SL, directora de Masdanza, y hasta el pasado 10 de julio, cuando presentó su renuncia por carta, consejera de la Sociedad de Promoción.

En la denuncia, cuyo contenido avanzó CANARIAS7 el año pasado, los populares señalaban a la Fiscalía que «la empresa Qué tal Estás, Sociedad Limitada, cuya administradora única es la denunciada Natalia Medina Santana, a la sazón consejera de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la cual, ni corta ni perezosa, contrató 1.380.403,6 euros con aquélla entre el 3 de febrero de 2022 y el 18 de marzo de 2024, es decir, formando parte de su Consejo de Administración, que lo es desde el 21 de octubre de 2020 según la información extraída del Registro Mercantil».

Se añadía que Natalia Medina «acudió al consejo de dicha mercantil [alude a la Sociedad de Promoción] del 27 de marzo de 2024, donde se formularon las cuentas que después se tuvieron que reformular». Por ello, dicen los populares, «es clamorosa la violación del artículo 11, párrafo 3, de los Estatutos» de la Sociedad, donde se alude a «las incapacidades e incompatibilidades» para ser consejeros, así como «un conflicto de intereses» tal y como «dispone el artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses».

El fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, tomó declaración en calidad de investigada a Natalia Medina el pasado mes de julio. También declararon como investigados Encarna Galván, exconcejala de Cultura y expresidenta de la Sociedad de Promoción, Agustín Díaz, exgerente y director financiero de la misma entidad, y María Elena Rodríguez, gerente de Promoción.

Tras el parón vacacional de agosto, según las fuentes consultadas, continuará la investigación de la Fiscalía, que está a la espera de nuevos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) para llamar a más testigos y posibles investigados dentro de esta fase de diligencias prejudiciales.

Por su parte, la alcaldesa Carolina Darias aseguró este martes que las denuncias del PP que han motivo la actual investigación de la Fiscalía Anticorrupción responden a la campaña de «acoso y derribo» que «hace más de un año que este Gobierno de progreso está sufriendo» por parte de la formación conservadora.