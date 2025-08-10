Caso Sociedad de Promoción: El consejo que abrió la caja de Pandora La actual investigación que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción sobre la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria nace tras un consejo de administración en 2024 del que emergieron una deuda y un déficit millonarios

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 9 de agosto 2025, 23:25 Comenta Compartir

La actual investigación que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción sobre la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria nace tras un consejo de administración en 2024 del que emergieron una deuda y un déficit millonarios. Este domingo realizamos un recorrido cronológico de un caso que aún está en una fase prejudicial.

El 27 de marzo de 2024... se abre la caja de Pandora

Para ubicarse en el caso de la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que está en manos de la Fiscalía Anticorrupción, hay que viajar hasta el 27 de marzo de 2024. Ese día, en el palacete Rodríguez Quegles de la capital grancanaria se llevó a cabo un consejo de administración de esta sociedad pública que gestiona la mayor parte de la actividad cultural de la ciudad, el carnaval y las principales fiestas, incluidas las Fundacionales. El consejo de administración tenía que aprobar las cuentas del 2023 y ahí emergió una realidad que hizo temblar los cimientos del palacete. Un déficit de 3.251.324, 46 de euros -el doble que el registrado en el ejercicio anterior- y una deuda a proveedores que ascendía a 7.107.892,80 euros. Las cuentas se aprobaron con el voto en contra del consejero del Partido Popular, se encargó una ampliación externa de la auditoría existente y se apartó durante dos meses retribuidos al exgerente y director financiero en aquel momento, Agustín Díaz, mientras se revisaban todas las cuentas.

Unos 690.000 euros de facturas impagadas

Durante ese análisis de las cuentas presentadas al consejo de administración, según las fuentes consultadas por este periódico, aparecieron nuevas facturas, por un montante que ascendía a 690.000 euros. Se reformularon unas cuentas en las que el déficit ahora rozaba ya los cuatro millones de euros y la deuda a proveedores estaba a un paso de los ocho millones.

Agustín Díaz demanda a la Sociedad de Promoción

El aún director financiero y ex gerente, Agustín Díaz, presentó una demanda a la Sociedad de Promoción porque consideraba que se había vulnerado su integridad personal, su honor y profesionalidad, su intimidad e imagen personal y su ocupación efectiva, por lo que solicitaba una indemnización de 113.292 euros. La presentó en el Juzgado de lo Social nº2 de Las Palmas de Gran Canaria, donde fue admitida a trámite, mientras transcurrían los dos meses retribuidos en los que fue apartado de su cargo por decisión del consejo de administración.

Detalles de un gasto sin control

En su demanda, que CANARIAS7 avanzó el 21 de mayo 2024, Agustín Díaz aclaraba que en diciembre de 2022, «a raíz de la vertiente decisoria que estaba tomando el consejo de administración», solicitó dejar su cargo como gerente de la Sociedad de Promoción. «Sin embargo, a petición expresa de la Presidenta [la concejala Encarna Galván, esta aclaración no figura en la demanda], con información al consejo de administración, por la cercanía de las elecciones, le solicitaron que permaneciera provisionalmente hasta la fecha de presentación de las cuentas, en junio de 2023, aceptando el actor, en aras de evitar la politización de su cese», apuntó en la demanda. Tras aprobarse las cuentas dimitió como gerente y pasó a ser director financiero. En la demanda dejó claro que presentó un informe de situación al Grupo de Gobierno presidido por la nueva alcaldesa, Carolina Darias, en el que detallaba la situación económica de la entidad. Extraemos dos puntos de su demanda que ayudan a entender, desde su punto de vista, cómo se generó la crítica situación económica que hizo que se abriera la caja de Pandora: «Fruto de las decisiones de las concejalas que presidían la sociedad, en 2022 se hizo uso de la entidad para hacer eventos sin control» y «todos los eventos del segundo semestre de 2023 fueron realizados sin presupuesto alguno, se gastó todo en el primero por las elecciones». La faraónica deuda generada se ha ido abonando mediante aportaciones extraordinarias aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento. En los estatutos de la Sociedad se apunta que siempre que se generen pérdidas, tienen que ser afrontadas por el Consistorio capitalino.

Se cesa a Agustín Díaz

El martes 28 de mayo de 2024, la gerente de la Sociedad de Promoción municipal, María Elena Rodríguez, entregó la carta de despido a Agustín Díaz, la misma jornada en la que se reincorporaba tras los dos meses de permiso retribuido que estuvo apartado de su cargo por decisión del consejo de administración.

La primera denuncia del PP en Anticorrupción

El 14 de junio del año pasado, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de la capital grancanaria presentó la primera denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, tras detectar la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Fundamentaba esta sospecha en el abuso continuado de los contratos menores y los negociados sin publicidad, contrario a la Ley de Contratos del Sector Público. La demanda ponía en la diana a la alcaldesa, Carolina Darias, a la exconcejala de Cultura y expresidenta de la Sociedad de Promoción, Encarna Galván, y a la concejala y presidenta de la Sociedad, Inmaculada Medina. Aludía a contrataciones durante el final del mandato de Augusto Hidalgo como alcalde y a los primeros meses de Carolina Darias con el bastón de mando.

Llega la segunda denuncia del PP

«Un presunto fraude» de la Ley de Contratos del Sector Público mediante la «falsa justificación de acudir al procedimiento de negociado sin publicidad por razón de exclusividad artística». Esta es la base de la segunda de las denuncias que los populares en el Ayuntamiento de la capital grancanaria presentaron contra la gestión de la Sociedad de Promoción en agosto del año pasado. Apuntaba a «una red de empresas donde orbitan diez o doce que son las que recurrentemente facturan por estos servicios», en una denuncia en la que volvía a ver indicios de la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. La lista de señalados en este caso es más amplia, ya que además de Carolina Darias, Encarna Galván e Inmaculada Medina –que figuraban en la primera denuncia–, se incluye a Adrián Santana, en aquel momento concejal de Cultura y vicepresidente de la Sociedad –dimitió en septiembre del año pasado-; a Natalia Medina, consejera de la sociedad y responsable de la empresa Qué tal Estás, SL; así como a las sociedades mercantiles Camino Viejo Producciones, LF Sound y Discotecas Móviles Canarias.

El 4,8% del presupuesto de 2023, a una sola productora y a dedo

Entre la segunda denuncia, que también fue admitida a trámite, los populares señalaban cómo la Sociedad de Promoción había contratado el 4,8% de todo el presupuesto de 2023 a una sola empresa, Camino Viejo Producciones SL, por un montante total de 710.792 euros, «en su mayoría mediante negociados sin publicidad amparándose en la exclusividad artística». Al Fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, también le informaban en esa segunda denuncia de que las empresas LF Sound y Discotecas Móviles Canarias compartían los mismos administradores, José Jorge Almeida Morales y Luis Manuel Falcón García, y que ambas habían facturado con la Sociedad más de 800.000 euros sin concurrencia pública en la contratación. En cuanto a Natalia Medina, la denuncia apuntaba que la Sociedad de Promoción contrató 1.380.403,6 euros con su productora Qué tal Estás SL, «entre el 3 de febrero de 2022 y el 18 de marzo de 2024», mientras ella formaba parte del consejo de administración, al que accedió el «21 de octubre de 2020, según la información extraída del Registro Mercantil».

Más indicios de delito, focalizados en las licitaciones

A finales de 2024, el Grupo Popular en el Ayuntamiento presenta una primera ampliación de sus dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción. En la misma detalla nuevos indicios de la comisión de presuntos delitos en las «licitaciones de la sociedad mercantil pública, así como posibles maniobras colusorias entre dichas empresas para pervertir los procedimientos de adjudicación de contratos». Apunta que se pudieron cometer en las Fiestas Fundacionales, del Carmen y de La Naval, así como en el Temudas Fest y las empresas señaladas en el documento, tal y como adelantó este periódico en enero, son: LF Sound, Blackout Canarias SL, ShowBusiness Canarias SL, y Nikola Vaho SL. También se informaba a la Fiscalía que la predisposición de varias personas para testificar y así aportar detalles para la pertinente investigación.

Constantes solicitudes de la UDEF

Las fuentes consultadas confirman que desde la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se ha solicitado en varias ocasiones a la Sociedad de Promoción documentación para la investigación que está en pleno desarrollo. Ante el volumen de la información a analizar y las distintas ramificaciones, la Fiscalía amplió el plazo de desarrollo de la misma durante un año más.

Los primeros cuatro investigados

El avance de la investigación ha sido constante y durante este verano el fiscal ha llamado a cuatro personas para tomarles declaración ya como investigados, se trata de Encarna Galván, Natalia Medina, Agustín Díaz y María Elena Rodríguez. También han declarado, pero en calidad de testigo, más personas vinculadas al caso.

Natalia Medina dimite como consejera

El pasado 10 de julio, Natalia Medina presentó por carta su dimisión como consejera a la Sociedad de Promoción. Su baja fue comunicada al consejo el pasado 31 de julio que ahora lo elevará a la Junta General, que es el Pleno municipal.

El PP presenta una segunda ampliación

El pasado 30 de julio, el PP presentó una segunda ampliación de sus denuncias ante la Fiscalía. Advierte en la misma que tres empresas, todas del mismo administrador, han recibido de forma reiterada contratos menores por parte del Consistorio, lo que presuntamente vulnera la normativa de contratación pública y que se ha hecho mediante varias concejalías de distrito. Las empresas son Horus Pro24 SL, Exyum Pro21 SLU y Azur Pro24 SL, vinculadas entre sí porque tienen como administrador único a Luis Santiago Sánchez Sánchez. Mediante 29 contratos menores, entre agosto de 2023 y julio de 2025 facturaron un total de 299.030, 25 euros.

Otras sospechas en el mismo documento

En ese mismo documento, el PP le plantea a la Fiscalía los modelos contrapuestos de contratación con Josué Quevedo, director artístico del carnaval. Mientras la Sociedad de Promoción del Ayuntamiento capitalino lo hace de forma directa, el Consistorio de San Bartolomé de Tirajana lo hace mediante un procedimiento abierto a la concurrencia pública. También siembra dudas sobre el desarrollo de los pliegos para la contratación del artista Daniel Calero, hijo de la concejala Inmaculada Medina, para las fiestas del Carmen y San Lorenzo.

¿Y tras el verano?

Tras el parón vacacional de este mes de agosto, la Fiscalía Anticorrupción continuará con sus investigaciones, de la mano de la UDEF. El fiscal Javier Ródenas, según las fuentes consultadas, tiene previsto tomar nuevas declaraciones y, a medida que avancen las pesquisas, determinará si las personas citadas lo harán en calidad de testigos o como investigados. Conviene recordar que este caso aún está en una fase de diligencias prejudiciales, de la que no pasará hasta que la Fiscalía emita sus conclusiones y las eleve a un juez, en caso de que lo considere oportuno. También está pendiente la resolución de la demanda presentada por el exgerente y director financiero de la Sociedad de Promoción municipal, Agustín Díaz, por su cese. El juicio, que estaba fijado en un principio para finales de 2024, se aplazó para el último trimestre de este año.