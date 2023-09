Ángel Martín: «Quise saber si la comedia y las palabras sirven para algo más que entretener»

«Me ponen de los nervios los que interrumpen cuando les hablas porque dan por sentado el final»

Ángel Martín admite que no sabe si el término orgulloso define cómo se siente cuando muchas personas le indican que su libro ha ayudado a normalizar en la sociedad el drama de la salud mental. «Lo que tengo claro es que sentir que lo que has hecho añade peso al lado de normalizarla es mucho mejor que sentir que no hace nada. En cualquier caso, después de publicar 'Por si las voces vuelven' he conocido a tanta gente con problemas que empiezo a sospechar que lo raro no es tener algún problema relacionado con la salud mental o no tener ninguno. Creo que no he conocido a nadie que me haya dicho: 'Yo siempre he estado bien'», añade el ganador de los TP de Oro en 2007 y 2008 al Mejor Presentador de programas de variedades y espectáculos.

Dice que quien vaya a disfrutar de 'Punto para los locos' que no se imagine que acudirá a una sesión con un psiquiatra o un terapeuta. «Por el precio de la entrada creo que no. Pero voy a empezar a dejar un sombrero en el escenario por si alguien, al terminar el espectáculo, desea echar 50 eurillos más porque siente que ha sido como asistir a una de esas sesiones», bromea.

Advierte que hacerle reír es muy difícil. «No porque tenga el listón muy alto, sino porque me da cierta vergüenza reír, pero cuando lo consiguen lo agradezco mucho. Es muy difícil ponerme de mal humor, pero lo peor que me pone es la gente que no escucha e interrumpe cuando estás diciendo algo porque da por sentado que ya sabe el final de tu argumento o frase. Eso me pone de los nervios».