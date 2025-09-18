El Cuyás abre la temporada de la mano de la familia Chaplin con 'Bells & Spells' Bajo la dirección de Victoria Thierrée Chaplin y la actuación de Aurélia Thierrée, nieta y bisnieta, respectivamente, del legendario actor, se representará este viernes y el sábado a partir de las 19:30 horas

La consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina; el director artístico del Teatro Cuyás, Gonzalo Ubani, el gerente de la Fundación Canaria de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria, Manuel Pineda; la actriz Aurélia Thierrée y el actor Jaime Martínez presentaron la obra Bells & Spells que se representará este viernes y sábado a las 19:30.

Creada y dirigida por Victoria Thierrée Chaplin, hija del mítico actor Charles Chaplin, y protagonizada por su hija Aurélia Thierrée y Jaime Martínez, la obra presenta un mundo mágico, lleno de sorpresas y humor, al más puro circo contemporáneo.

La consejera de Cultura, Guacimara Medina, afirmó que «nos encontramos con las mismas ganas e ilusión que tenemos todos los años al inicio de la temporada. Estamos muy orgullosos y orgullosas de poder seguir ofreciendo propuestas tan importantes e interesantes como Bell & Spells a nuestro público fiel que siempre nos acompaña».

Por otro lado, Ubani añadió que «esta es la inauguración soñada para cualquier programador. Queremos advertir al público que el que no venga se va a perder un espectáculo maravilloso».

Bells & Spells cuenta la historia de Aurélia, una cleptómana que repentinamente ve cómo todos aquellos objetos que ha estado robando cobran vida mágicamente y se ve dominada por ellos. Bajo el control de las cosas que se ha llevado, utiliza imágenes, objetos impredecibles y danzas cautivadoras para mezclar lo maravilloso con lo extraño.

Victoria Thierrée Chaplin crea un mundo surrealista, donde los percheros se convierten en un dragón, la puerta en una máquina de sortilegios y el papel pintado en un vestido de princesa. Es por ello que se trata de una pieza cargada de humor y locura, donde ni la lógica ni la razón tienen sentido, sino la magia.

Aurélie Thiérre explicó que «no podemos revelar al público lo que hacemos en el escenario por eso queremos que la gente venga a descubrirlo. No podemos revelar las sorpresas que esconde nuestra obra pero sí podemos decir que hacemos un trabajo delicado en cada función».

El gerente de la Fundación Canaria de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria, Manuel Pineda, reafirmó que «perseguimos un concepto novedoso para llegar a nuevos públicos. Queremos acercarnos a esas personas que no nos conocen tanto y que se sientan orgullosos de pertenecer a la comunidad del Teatro Cuyás».

Asimismo, en esta nueva temporada del Teatro Cuyás refuerzan su compromiso con la actualización de su imagen y de sus soportes de comunicación. Como muestra de ello, al acceder por la calle Viera y Clavijo el público encuentra dos grandes pantallas instaladas a ambas caras del túnel, destinadas a difundir la programación y otros contenidos de interés.

La iniciativa se ha materializado gracias al Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), gestionado por la Consejería del Área de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria. Con la financiación concedida se impulsó una licitación ordinaria con un importe base de 250.853,53 euros, adjudicada finalmente por 233.282,66 euros a Telefónica Soluciones, empresa que ejecutó el proyecto en menos de dos meses.

Las entradas se pueden adquirir a través de la web https://teatrocuyas.com/ y en taquilla, en horario de lunes a viernes, de 17:00 a 20:30 horas, y el sábado, dos horas antes del comienzo de la función.

