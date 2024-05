Taylor Swift revoluciona el Bernabéu en una tarde de lentejuelas, muchas pulseras y un 'outfit' «único» por cada asistente

Fernando Morales Miércoles, 29 de mayo 2024, 17:51 | Actualizado 18:40h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Lentejuelas, sombreros rosas, gafas de corazones y muchos brillos para una tarde «para la historia» en el Santiago Bernabéu. Los aledaños del estadio se inundaron por los 70.000 'swifities' que soñaban con cumplir una de sus fantasías: ver un concierto de quien se ha convertido una de las personalidades más influyentes en el mundo de la música. Y es que para muchos, lo es también en el resto de aspectos de su vida. Los datos y las horas en la cola, a pesar de los más de 30 grados que registró Madrid este miércoles, no pesaban para ver a su «diosa», hablan por sí solos. Muchos de los fans llevaban desde las 6 de la mañana de este miércoles. Ha habido, incluso, algunos que llevaban acampados en los aledaños del recinto desde hace varios días, con permiso de sus trabajos. Nada importaba para dar su apoyo a Taylor Swift, que este jueves volverá a llenar el Bernabéu y regará a Madrid de millones y millones de euros en una gira histórica.

Todos los esfuerzos son pocos cuando se trataba de ver sobre el escenario a Taylor. «Llevamos horas y aunque el calor es fuerte, el día es único y el outfit era fundamental», cuenta una seguidora de la cantante ataviada con un mono rosa y decenas de lentejuelas en la cara. «Vine con mis amigas esta mañana temprano porque vamos a pista y no nos queremos perder nada», cuenta mientras se abanica con una estampa con la cara de Taylor. Es seguidar de la cantante estadounidense desde que era pequeña -ahora tiene 22- y nunca imaginó tener la oportunidad de verla en Madrid. Menos aún en el Santiago Bernabéu, el templo de su equipo favorito. «Aquí se juntan mis dos mundos», apunta.

A medida que los minutos pasan y cada vez está más cerca el incio el espectáculo de Taylor, que durará más de tres horas, las caras de alegría y los nervios van en crecimiento. Gritos, aplausos cada vez que la cola avanza y muchos vasos de agua, ya que la organización no permite acceder al estadio con botellas. No obstante, sí dará agua gratis.

Ambiente previo al concierto de Taylor Swift en el Bernabéu. R.C.

Si algo predomina entre los 'swifties' es el intercambio de pulseras de la amistad, que no cesa. Se lleva a cabo en el entorno de la entrada al metro, por donde llegan la mayoría de seguidores debido a las restricciones de tráfico en la zona. Entre medias, dos chicas intentan vender dos entradas porque dos de sus amigas no pueden acudir. Las venden al mismo precio que la original -389 euros- pero no hay suerte. «Todos los que están tienen sus entradas», cuentan estas dos chicas. No son las únicas con esta intención. Otra joven, a pocos metros del estadio, ofrece una entrada por 800 euros, 300 euros más que el precio por el que las compró. Niega, aun así, que sea para hacer negocio. Y aspira, no obstante, a venderlas.

«¿Te quieres cambiar conmigo?», continúa la conversación de miles de jóvenes que les une la pasión por Taylor y les afana el recolectar pulseras con mansiones a todas las eras de la artista. «Tienes mazo», asegura otra, que en su bolsa cuenta más de 100 aún para cambiar. ««Llevo semanas quedando con mi amiga para hacer pulseras, y en el viaje hemos seguido haciendo», continúa diciendo. No es la única fan que viene de otra ciudad o, incluso, de un país diferente. De hecho, el sector hotelero de Madrid calcula que en torno al 30% de los asistentes al concierto provienen de fuera de Madrid, lo que ascenderá hasta los 150 millones de euros el impacto económico del concierto.

Pero si este, las pulseras, es el complemento fundamental de un buen 'swiftie', los pañales, una idea que surgió a través de TikTok, llegaron también al Bernabéu. «El pañal te protege», grita un hombre con el mismo puesto y con una bolsa de pañales en la puerta 25 del estadio. Y aunque suene a broma, la gente le aplaude. Todo por ver a Taylor. Y es que nadie está dispuesto a perderse los que se prevé que sea un espectáculo «único» después de que la cantante estadounidense haya estado más de 13 años sin pisar España. «Esto es un repaso a todas sus etapas. Es un repaso a mi vida», explica una seguidora de 16 años procedente de Bilbao acompañada de su madre y cuatro amigas más.