Taylor Swift, dueña y señora del Bernabéu

Colas y colas de fans, no todos con pulseras y purpurina, encaminándose a las más de 30 puertas habilitadas para entrar en el Bernabéu. El barrio, completamente tomado desde hace días, entre fans ávidos de 'merchandising', camiones de la gira —más de sesenta—, y el despliegue de seguridad. El estadio del Real Madrid, aún ni siquiera formalmente inaugurado, y con problemas de insonorización por resolver, se preparaba para acoger el evento del año, el primero de los dos conciertos de la superestrella norteamericana Taylor Swift.

Los primeros en llegar pudieron entrar en la pista —o encontrar cómodamente su asiento, si estaban en la grada— hasta cinco horas antes de la aparición de la estrella. El grupo que telonea a Swift en Europa es Paramore, muy conocido en el mundillo del rock alternativo, pero apenas una mota de polvo al lado de la cantante de Pensilvania.

No siempre fue así: como contó la cantante Haley Williams, en una fiesta de 2008 la propia madre de Swift le vino a decir que su hija era muy maja, conocía a poca gente y que podrían ser amigas. Ese brazo tendido por la cantante se lo devuelve ahora la diva más grande, según los números, de la historia, permitiéndole hacer de telonera en el tour más colosal de todos los tiempos. Tras la actuación de Paramore, en el Bernabéu la expectación se iba haciendo máxima.

La entrada en escena de la artista, a las ocho de la tarde, fue recibida de forma apasionadísima por parte del público —como era esperable, por supuesto—, que veía por fin el fruto de tanta espera, tanto gasto y tantas esperanzas puestas en una noche para no olvidar.

Comenzaba, como viene haciendo en el resto de la gira, con 'Miss Americana and the Heartbreak Prince', canción de calentamiento para el verdadero bombazo inicial, 'Cruel Summer', uno de sus más triunfales éxitos recientes. Empieza el concierto, pues, con la era de 'Lover', su disco de 2019.

No faltó ni una: el estadio —y todo el barrio— quedó atronado por los pegajosos estribillos de temas como «I Knew You Were Trouble». En cada país, uno de los bailarines canta en el idioma local unas palabras de ‘We Are Never Ever Getting Back Together’, y aquí el equipo de Swift ha hecho caso al clamor de los fans en redes, que pedían que se dijese exactamente esto: «Ni de coña» —entendiéndose como que jamás volveremos a estar juntos como pareja—. Ovación total. Entre medias, etapas más intimistas de la cantante con las canciones de los discos ‘evermore’ y ‘folklore’. Aquí, al terminar ‘Champaigne Problems’, Taylor sorprendida se levanta de su piano decorado con musgo para recibir la ovación del público con cara de no creérselo… exactamente igual que en el resto de la gira.

