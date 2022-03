«La situación del Museo Néstor es una historia de abandono, desidia y falta de sensibilidad»

«¿Cómo va a ser la ciudad capital europea de la Cultura en 2031 sin hacer esto bien?»

José Miguel Martín-Fernández Periquet defiende a capa y espada no solo el valor cultural y como seña de identidad del Museo Néstor y de todo el Pueblo Canario sino también su potencial como reclamo turístico. «¿Cómo va a ser la ciudad capital europea de la Cultura en 2031 sin hacer esto bien?», se pregunta sobre el proyecto que se espera que acabe con los casi cinco años de cierre del museo y de la ermita.

«Cualquier visitante que llegue tiene que recibir la información exacta para que le sea absolutamente necesario pasar a ver todo el entorno. La ermita, el Bodegón, el parque Doramas, el Museo Néstor y el Hotel Santa Catalina conforman algo único, en pleno centro de la ciudad. Muchos que llegaban despistados a la zona lo veían y no se lo creían. Ese es el legado que tenemos que dejar y que tiene que caminar sin apellidos y sin egos», dice.

Y reitera: «Los 21 municipios deben de ser parte de todo esto de por vida. Gobierne quien gobierne y protegido por las instituciones públicas».

Advierte que no se quiere meter con los que gestionan el restaurante del Bodegón. Pero sí que hace dos puntualizaciones sobre la realidad actual: «La plaza principal es pública y se la han apropiado. No hay que olvidar que se llama la plaza de Las Palmas, porque tenía siete palmeras que no se han repuesto. Voy a pelear para que vuelvan a ponerlas. No son un peligro, lo que hay es que cuidarlas para que no lo sean. Las galerías son de paso para los locales y ahora te encuentras con sillas y mesas como parte del restaurante», lamenta.

Pide que todos los implicados reflexionen y dejen de «echar balones fuera». «Si hay que seguir en precario varios años, pues se sigue, pero que por lo menos no siga deteriorándose el edificio. Hay que trabajar de verdad en un proyecto global, informando a la ciudadanía, mientras se buscan los dineros», lanza.