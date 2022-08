'El Sevilla': «Le miramos a los ojos a la gente, no cantamos mirando al cañón de luz»

El rock duro, la diversión y la ironía del grupo Mojinos Escozíos cierra esta noche, a partir de las 01.00 horas, la primera de las tres jornadas del FiestoRon en Arucas, un festival que regresa tras dos años de ausencia por la pandemia de la covid-19.

A media mañana aterriza en Gran Canaria la banda que encabeza Miguel Ángel Rodríguez 'El Sevilla' para tomar parte en un festival que entienden como su «casa» y que han disfrutado, reconoce desde Málaga horas antes de tocar en Benalmádena, «desde el escenario y en la primera edición que estuvimos también como público, porque nos quedamos dos días».

Esta popular banda, que dio sus primeros pasos sobre los escenarios nacionales en 1994, afronta esta cita con «muchas ganas» y con el repertorio propio para este tipo de eventos. « En los festivales nunca presentamos discos ni tocamos canciones nuevas. Tenemos un repertorio de dos horas de 'singles', con canciones que, si el público no se las sabe, verá que son fáciles de cantar. Siempre hemos dicho que los Mojinos no tenemos canciones bonitas, sino que tiramos de 'singles' para que la gente se lo pase bien», apunta entre risas 'El Sevilla' en alusión a temas como 'Las niñas de La Saye', 'Chow Chow', 'Las burbujitas' o 'Qué güeno que estoy', entre otros.

Diversión sin horario ni lugar

El hecho de tocar ya de madrugada, para bajar el telón de la primera jornada del FiestoRon, es algo que no le preocupa. «A la una de la mañana estaremos como si fueran las diez de la noche», subraya quien asegura que regresar este año a la antigua normalidad festivalera ha sido un placer mayúsculo.

«Veníamos de dar seis conciertos en dos años. El público se va a encontrar a los Mojinos de siempre, pero con más ganas que nunca. Llevamos unos 20 conciertos y se están notando nuestras ganas y las del público. En el FiestoRon vamos con nuestro repertorio de canciones más conocidas para que la fiesta sea completa», avanza.

Reconoce el cantante y compositor que cada concierto y festival «es especial» para esta banda. «Es súper especial ver a 20.000 personas en un festival con los brazos arriba, con chavales de 20 o 25 años que ni habían nacido cuando sacamos las primeras canciones. Pero también ha sido especial tocar en un pueblo de 30 habitantes en el que nos encontramos con 500 personas. Te aseguro que no sé qué es más especial, si el concierto multitudinario o aquel pequeño. No tocamos de forma diferente según el sitio, nuestro sentimiento siempre es positivo sobre el escenario».

Las claves

Para 'El Sevilla', las claves del éxito de Mojinos Escozíos son claras. «La perseverancia. Ni nos cansamos ni nos rendimos nunca. Los Mojinos somos perfectos para una fiesta. Si no te gusta nuestra música, en el directo descubres que somos súper calientes y el 'show' te acaba gustando. Nosotros miramos a los ojos a la gente, no cantamos mirando al cañón de luz. Buscamos interactuar con el público y lo hacemos todo muy cercano, con canciones en su idioma. En una canción de desamor no decimos qué mal lo estoy pasando porque me has dejado. Decimos lo que se dice en la calle, métete el coche y el pito por el culo. El éxito está en esa cercanía», dice entre risas.

Nuevos temas y disco

Ni en el FiestoRon ni en el resto de citas veraniegas previstas para las próximas semanas, los Mojinos Escozíos van a tocar composiciones inéditas, aunque Miguel Ángel Rodríguez, 'El Sevilla', reconoce que sí que cuentan con un puñado.

«Estamos con nuevas canciones, pero hemos aprendido a no decírselo ni al 'manager' ni a la discográfica, porque entonces empieza la presión y te acabas volviendo loco. Nunca paramos de sacar canciones y esperamos tener el próximo año listo el nuevo disco. Será el número 18, que se dice pronto. Y eso que hemos parado dos años por la pandemia, porque llevábamos un ritmo bastante bueno», dice el cantante y compositor.

La pandemia, ya de por sí un trago muy duro, vino con un varapalo adicional tremendo para el grupo. « Fue todo especialmente difícil porque murió nuestro guitarra, 'Chicho', que era con quien yo componía. Sabíamos que estaba malo y ya teníamos pocas ganas. Este septiembre hace dos años de su muerte y por eso durante la pandemia no hemos tenido ganas de nada», apunta con pesar quien asegura que en las nuevas composiciones con las que ya cuenta la banda la situación sanitaria no cuenta con referencia alguna.