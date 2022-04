Sebastián Gil: «Nunca esperé vivir una experiencia como esta y no la olvidaré»

«Me quedaba justo dos kilómetros para llegar al aeropuerto de Dnipró, una ciudad muy cercana a Kiev, cuando comencé a escuchar los primeros bombardeos», recuerda el trompetista grancanario y director de la Gran Canaria Big Band, Sebastián Gil. Y no se trata de un fragmento de 'La carretera' de Cormac McCarthy, es lo que vivió el músico hace apenas dos meses cuando se disponía a volver a la isla desde Ucrania.

La pandemia había retrasado varios meses la visita de Gil a la ciudad de Dnipró para unas jornadas musicales con alumnos de varias instituciones académicas ucranianas. La baja incidencia de casos y la normalidad que estaba tomando Europa en este inicio de 2022, tras el fin de las restricciones, hicieron que el músico eligiera febrero para dar inicio a su propuesta musical, que ofrecía dos conciertos y sesiones de 'masterclass'. Y no olvidará esa decisión nunca. «No esperé vivir una experiencia como esta y no la olvidaré jamás en la vida», dijo Gil. La llegada al aeropuerto no fue fácil, por el camino iba viendo cómo la gente salía corriendo de sus casas, trabajos y oficinas hacia una única dirección: salvarse. «Una vez en el aeropuerto nos comunican que los vuelos han sido cancelados por lo que tomo rumbo a Kiev, para dirigirme a la embajada, que estaba a unos 500 kilómetros de dónde me encontraba», dijo Gil.

Y la odisea continuó en Kiev. El primer día de guerra, el caos fue importante en la ciudad capitalina. Comenzó el éxodo masivo hacia las fronteras ucranianas. «Todo el mundo iba buscando la frontera polaca, aunque muchos al final decidieron irse a Moldavia o Bulgaria. Yo me dirigí a Cracovia y gracias a las instituciones canarias, llegué a Gran Canaria», comentó.

Las entradas para esta velada benéfica tienen un precio de 12 euros y también se ha habilitado una fila cero

Gil, no ha perdido el contacto con sus colegas ucranianos y hasta día de hoy continúa en contacto directo con los alumnos de la academia y desde la isla se responsabiliza y se implica con la ayuda humanitaria.

«Desde que llegué a la isla, he mantenido el contacto con los compañeros ucranianos, a diario, sobre todo con Elena, representante de los alumnos del conservatorio de Dnipró», comenta el músico.

Y tanto es así, que los alumnos de la academia también participarán de forma telemática en el concierto solidario 'Acordes por Ucrania' que protagoniza la Gran Canaria Big Band este sábado, 30 de abril, a partir de las 21.00 horas, en el que también contará con la colaboración de sonidos canarios como el timple de Germán López y con las voces de Iván Torres, Fasur Rodríguez, Cristina Santana, Pedro Manuel Afonso y Lajalada para homenajear a las víctimas de la guerra.

«Mi intención era prestar ayuda como fuera. Una vez aquí, con la música encontré la forma. La orquesta se puso manos a la obra y tras encontrar el espacio -la Sala Sinfónica del Alfredo Kraus- buscamos la colaboración de artistas familiarizados con la orquesta para aumentar la capacidad de la convocatoria», comentó Gil.

La recaudación de la taquilla irá destinada a la Comisión Española de ayuda al refugiado (Cear), a Cruz Roja en Canarias y a la Asociación ucraniana en las islas, denominada 'Dos tierras, dos soles'. También se ha habilitado una fila cero para quienes deseen colaborar, que podrán adquirir en la propia ventanilla del teatro o a través de la página web www.auditorioalfredokraus. El coste es de 12 euros.

«El concierto está acumulando bastante participación –ya llevamos 600 entradas vendidas– aunque esperamos llegar a los 1.000 asistentes», comentó Gil.

Con esta ayuda humanitaria, el músico no solo espera colaborar de forma económica, sino también contribuir al apoyo moral de los ucranianos.

«Queremos que los afectados por la guerra vean que desde cualquier rincón del mundo nos seguimos acordando de ellos», comenta.

Organizado con la colaboración del área de cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, este evento solidario se erige como un símbolo del compromiso con la Paz.