La Scala se resiste a la 'rusofobia' y abre la temporada con 'Boris Godunov'

La inauguración de la temporada operística este miércoles en La Scala de Milán demuestra una vez más por qué se trata de uno de los eventos anuales más importantes del mundo de la lírica. Pese a que la invasión de Ucrania ha generado una ola de 'rusofobia' en Occidente, el célebre teatro ha hecho gala de su independencia al mantener su elección de una obra rusa para esta 'prima', el emblemático arranque del nuevo curso operístico que reúne a los principales personajes de la política y de la cultura de Italia. Se trata de la ópera 'Boris Godunov', una historia sobre las luchas de poder en el Imperio Ruso, escrita por el compositor Modest Petrovic Musorgski adaptando a la lírica la obra de Alexander Pushkin. El protagonista del libreto es el barítono ruso Ildar Abdrazakov, mientras que la dirección musical corre a cargo de Riccardo Chailly y la escenografía, de Kasper Holten.

«Cantaré en mi lengua y soy el intérprete más feliz del mundo», contó hace unos días Abdrazakov, que participa en su sexta velada de San Ambrosio, patrón de Milán. Sin querer meterse en jardines políticos, Abdrazakov dio las gracias a los responsables de La Scala por no ceder a las presiones para guardar en el cajón las obras rusas, como han hecho otros teatros. Es lo que pidió sin éxito el cónsul de Ucrania en Milán, Andrii Kartysh, que incluso lanzó una recogida de firmas a través de internet para cambiar el programa «porque la cultura es utilizada por la Federación Rusa para dar peso a su afirmación de su grandeza y poder».

Riccardo Chailly reconoció que en 'Boris Godunov' será posible contemplar el «vértigo del poder», pero dejó claro que la elección no tiene nada que ver con la situación política actual: viene de 2018, cuando coincidió con Abdrazakov en la representación de 'Atila', con la que se inauguró la temporada operística aquel año. Fue el barítono el que le llevó unas partituras y ambos esbozaron así la idea de ocuparse en el futuro de 'Boris Godunov'. «Es una obra maestra absoluta, un hito del arte y no sólo de la lírica, un patrimonio de la humanidad. Sería impensable que no fuéramos a completar un proyecto como este pensado desde hace años», explicó el director de orquesta. Pidió que no se mezcle esta 'prima' con «la situación política internacional y el conflicto ruso-ucraniano».

«Es una obra maestra, sería impensable no completar este proyecto que surgió hace años»

El superintendente de La Scala, Dominique Meyer, que una semana después del inicio de la invasión rusa decidió prescindir del director ruso Valeri Guérguiev, que debía dirigir 'La dama de picas', por no pronunciarse en contra de la guerra, reivindicó igualmente el derecho a leer «sin esconderse» a Dostoyevski o a Pushkin. Más allá de la situación bélica, invitó a los asistentes a fijarse en el libreto de la obra, que «hace reflexionar al mostrar que tener el poder absoluto no hace obligatoriamente feliz». Para Meyer se trata de una «clave de lectura» que resulta muy clara en una escena, cuando el protagonista, el zar Boris, le muestra a su hijo la enorme extensión de Rusia en un mapa. «Viendo al niño me pregunto cómo va a hacer para controlar a todos esos pueblos. Será un poder que podrá ejercer únicamente sobre el papel. Por eso muchas guerras que se combaten hasta hoy no tienen sentido».

En el palco real de La Scala habrá una fabulosa concentración de autoridades con motivo de la 'prima'. Además de la primera ministra, Giorgia Meloni, estarán el jefe del Estado, Sergio Mattarella, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen. Tras el espectáculo se celebrará la famosa cena de gala, que no se convocó en los últimos años debido a las restricciones motivadas por el coronavirus.