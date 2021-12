Roberto Pérez Toledo: «Al final, lo más erótico puede ser decir que te quiero»

'Lugares a los que nunca hemos ido' se estrenará a final de año

Roberto Pérez Toledo está montando el que será su nuevo largometraje, 'Lugares a los que nunca hemos ido'. «Viajo a la generación de los que hoy tienen unos 40 años y cuento la quiebra de las expectativas, la vida que imaginaste a los 20 y la que tienes a los 40 años. Es algo que le pasa a muchos, que sienten que las cosas no les van mal, pero no es la realidad que esperaban. La película reflexiona sobre qué hacemos con los sueños que no se han cumplido y también con los que sí se han realizado pero son muy diferentes a lo que esperábamos. Es una película coral, que espero que se estrene en otoño-invierno», avanza sobre un filme con un reparto en el que figuran, entre otros, Belén Fabra, Francesc Corbera, Pepe Ocio, Verónika Moral, Emilio Buale, Ana Risueño, Sergio Torrico, Miguel Diosdado, Laura Rozalén y Andrés Picazo.

El universo LGTBI aflora en sus cortos 'Empalagoso' y 'Antes de la erupción'. «No es algo opinable. Sigo luchando para visibilizarlo, porque ilumina el camino y ayuda a que muchos no se sienten como bichos raros. No solo hacemos historias que entretienen, sino que también cambian realidades. Además, a la mínima se dan pasos hacia atrás, porque hay gente con una mentalidad muy poco avanzada. Asusta verlo en las redes sociales, donde, apoyados en el anomimato, ponen auténticas burradas», alerta.