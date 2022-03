Ricardo Darín: «El amor está más allá de la estructura del matrimonio y por eso seguimos amando»

Tan risueño como simpático se estrena Ricardo Darín en el archipiélago dentro de la gira del montaje teatral 'Escenas de la vida conyugal', escrito por Ingmar Bergman, donde comparte protagonismo desde este miércoles y hasta el domingo en el Teatro Cuyás de la capital grancanaria, con la actriz Andrea Petri.

«Estamos felices de estar acá, tras dos años encerrados todos, ha vuelto la felicidad», apuntó ayer la intérprete argentina durante la presentación de la gira que les llevará también por Lanzarote -Teatro El Salinero, los días 5 y 6 de abril-, Fuerteventura -8 y 9 de abril, en el Palacio de Formación y Congresos- y Tenerife -del 11 al 15 de abril, en el Teatro Guimerá- y que se extenderá por distintos enclaves de la geografía nacional hasta junio.

El montaje entró en barbecho cuando apareció la pandemia de la covid-19. Y su regreso a la vida genera «grandes expectativas», reconoció Darín, sabedor de que ya nada es igual. «Estamos muy contentos de volver al ruedo y concierta curiosidad por ver qué es lo que ocurre en las salas con las distintas audiencias. Todo se ha movido, todo se ha ido de un lugar a otro y es probable que nos sorprendamos un poco de la reacción de la gente frente a un conflicto como el que planteamos en escena con esta obra. Todo se ha transformado en otra cosa y tenemos que adaptarnos a eso. Nos sorprenderá la resignificancia que la obra tendrá ahora», apuntó el popular intérprete en una rueda de prensa de un espectáculo teatral más poblada de medios de lo que suele ser habitual en estas latitudes.

En concreto, el montaje que se representa con cinco funciones en el Cuyás, siempre a las 19.30 horas, se desarrolla en torno a los personajes de Juan y Mariana, que muestran distintas etapas de su matrimonio incluso después de su divorcio. Unas divertidas y otras dramáticas. «La obra ha atravesado muchas etapas, viene rodando en esencia desde que se estrenó en el 73 del siglo pasado», explicó el protagonista de la oscarizada 'El secreto de sus ojos' (2009), de Juan José Campanella.

El actor subrayó el hecho de que la obra escrita por el genial autor sueco y que definió como «una comedia dramática con muchas partes de humor», lleva a cabo «una crítica de la estructura matrimonial, pero no del amor. El amor está más allá de esa estructura y por eso se sigue amando». Sustentó esta reflexión en una anécdota tras una de las representaciones antes del parón pandémico. Un amigo de su mujer que está casado, entre risas le dijo: «¿Por qué me hacés esto?», aludiendo a pasajes de la obra por los que había pasado con su esposa. «En la obra no mordemos el polvo, sino que nos rescata», apostilló.

Andrea Pietra, por su parte, resaltó «la vigencia» de un texto que ha tenido múltiples versiones y montajes tanto escénicos como cinematográficos y televisivos. «Durante la pandemia estuvimos encerrados y tuvimos que convivir 24 por siete con nuestras parejas lo que resignifica esta obra y la convivencia a dos de esta pareja. Me encanta el personaje que tengo que interpretar, porque habla de una mujer que tiene un crecimiento por cosas que van sucediendo. Me parece hermoso para actuarlo, porque no se queda en el mismo lugar, sino que va evolucionando a través del tiempo y con su pareja, lo que modifica a los dos», dijo siempre tan sonriente como su compañero de escenario.

Destacó Pietra que el espectador durante el desarrollo del montaje parece estar «espiando en el 'living' de su casa» a la pareja protagonista. «La televisión no permite eso, estar ahí en el momento, mirando y vibrando con lo que está sucediendo. Eso no tiene competencia».

Si Ricardo Darín es uno de los actores de lengua hispana en activo más populares y respetados del mundo, no lo es menos quien lleva la dirección de estas 'Escenas de la vida conyugal', la actriz Norma Aleandro. Los dos intérpretes son todo elogios ante esta legendaria figura. «Norma es una de las mejores actrices de mi país. Es una mujer grande, pero también una niña. Lo será hasta los últimos días. Tiene muy implementado el juego y lo tiene tanto para actuar como para dirigir. Da mucha libertad. Ella conoce este personaje por demás, no solo por ser la directora sino por haberlo hecho. Para mí fue un lujo, un placer y un regalo que fuera mi directora, porque me dejó hacer y al oído me dijo un par de cosas que modificaron mi hacer para mejor», reconoció Pietra. Darín la definió como «una maga que hace magia, cosas increíbles», como caminar, a sus 85 años, «de la misma forma que tiene que hacerlo el personaje» de este montaje durante uno de los ensayos.