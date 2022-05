La Regenta celebra su 35º aniversario con las obras de Maribel Nazco y Alicia Pardillo

El Centro de Arte La Regenta, en su 35º aniversario, presenta la exposición retrospectiva dedicada a la obra de la artista palmera Maribel Nazco (Premio Canarias de Bellas Artes en 2021) y la exposición 'Salvar la intemperie_Call Center', de la grancanaria Alicia Pardillo, producida en el contexto de la postpandemia, mostrando los trastornos emocionales y las brechas en las relaciones humanas producidas como consecuencia de la experiencia vivida en estos últimos dos años de convivencia con la crisis sanitaria.

«Son dos generaciones distintas, pero ambas nos invitan a una reflexión de nuestra propia existencia», añadía viceconsejero de Cultura del Gobierno canario, Juan Márquez, durante la presentación de la exposiciones celebrada esta mañana en el citado centro de arte de la capital grancanaria.

Entre las obras seleccionadas de Nazca, se encuentran sus primeras pinturas, con visos a la abstracción, realizadas siendo integrante del grupo Nuestro Arte, como la obra Ropa tendida (1966) con la que obtuvo el Premio de Honor «Miguel Tarquis» y que marca un punto de inflexión en su trayectoria. También se incluyen sus ensamblajes metálicos (piezas de carácter escultopictórico realizadas entre 1968 y 1983) o las obras más representativas de su creación artística de este periodo como la serie Cuerpos.

«Me ha sorprendido la exposición de La Regenta, es un milagro que el equipo de Alejandro haya tomado este giro tan grande ahora sea capaz de repartirnos este bendito amor por la cultura», confesaba Nazco durante el acto de inauguración.

La artista palmera confiesa que su trayectoria es resultado de un esfuerzo «titánico». «Mi labor ha sido siempre experimental. En Madrid me adapté a lo académico pero cuando volví a las islas, para salir de ese ilusionismo académico, busqué otras realidades», añadía la artista.

«Isidro me ha dado una tercera vida y me ha revuelto todos los esquemas. Me dejé tentar por su surrealismo, y yo que estoy un poco loca, me he dejado llevar hasta la Regenta», sinceró Nazco.

También se exhiben piezas de su posterior regreso a la pintura a principios de los años 80, con la representación de objetos metálicos de la iconografía urbana, como Violencia y desastre (1985) o Cubeta amarilla (1995). Además, se incluye una selección de fotografías y documentos pertenecientes al Fondo y Archivo documental Nazco.

«Nazco ha protagonizado una de las experiencias más intensas de su generación. Su obra de implica una mirada sorpresiva. Apuesta por la experimentación. En su trayectoria, hay una gran variedad de propuestas que comienza con la experimentación de los metales en los años 80 hasta la pintura, finalizando en 2021», dijo Isidro Hernández, comisario de la exposición de Nazco.

Por su parte, Alicia Pardilla, a través de 'site specific' configura un espacio interactivo que versa sobre la necesidad de crear redes de apoyo para mitigar la oleada de problemas de salud mental. La instalación de una centralita de llamadas telefónicas reales y anónimas en torno a la salud mental, permitirá a los espectadores sumergirse en un espacio de intimidad y escucha, durante los dos meses del periodo expositivo, formará parte de su creación.

«El proyecto parte de una inquietud personal. Los trastornos emocionales siempre han estado pero en estos últimos dos años de pandemia han aumentado considerablemente», afirmaba Pardillo.

Salvar la intemperie propone un acercamiento con los estados de vulnerabilidad del ser humano y dar visibilidad al aislamiento derivado del contexto pandémico y el individualismo que produce el uso desmedido de la tecnología.

«El ensayo de Pardillo reflexiona los modos de actuar que tenemos en la actualidad», añadía Alejandro Vitaubet, director del espacio expositivo.

Para la creación de la pieza, se ha puesto a disposición tres líneas telefónicas para realizar las llamadas que serán atendidas por 24 personas voluntarias durante una hora al día, bajo la supervisión de la artista Pardillo, con el objetivo de lograr una «escucha activa» entre la persona que llama y la que atiende la llamada.

Para participar en esta instalación anónima, es posible realizar una llamada a las líneas 667 396 02, 677 339 131 y 667 275 389, de martes a viernes en horario de 19.00 a 20.00 horas.

