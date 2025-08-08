Los protagonistas de la primera jornada del FiestoRon La Organización del Festival anuncia que las últimas entradas que queden para asistir al evento se pondrán a la venta en la taquilla del recinto.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 8 de agosto 2025, 13:36 Comenta Compartir

Todo listo en el municipio grancanario de Arucas para que arranque en la tarde de hoy viernes la primera jornada del FiestoRon, el festival más cañero de Canarias, que este año celebra su octava edición esperando recibir entre hoy y mañana a más de 25.000 personas.

Con el paso de los años, el FiestoRon ya no es solo un festival de música, sino que se ha convertido en una experiencia cultural, económica y social integral. Y es que cada año aumenta considerablemente el número de personas que aprovechan su celebración para venir a pasar las mejores vacaciones de verano en Canarias y disfrutar del encanto, la cultura, la gastronomía y el ocio del Archipiélago.

El evento ofrece una oportunidad única para visitar el municipio de Arucas y sus múltiples atractivos al ser uno de los pocos festivales que permite al público entrar y salir del recinto cuantas veces quiera. Como ya viene siendo habitual en cada una de sus ediciones, los hoteles y apartamentos de la zona cuelgan el cartel de completo, aunque desde la organización siempre recuerdan la posibilidad de optar por alojamiento en la capital grancanaria, con continuas conexiones en transporte público y con una oferta amplia en hospedaje.

También recuerdan las ventajas de venir con tiempo de antelación a la apertura de puertas del festival para disfrutar de un paseo por el casco histórico del municipio.

Compromiso con la diversidad y la sostenibilidad

Por una de las cosas por las que se caracteriza El FiestoRon es por su compromiso con la sostenibilidad y la inclusión.Como ya se hiciera en la anterior edición, las personas con discapacidad auditiva o baja audición podrán disfrutar del festival gracias a mochilas sensitivas las cuales permiten percibir la música a través de vibraciones, ofreciendo una experiencia sensorial única.

Las personas interesadas en solicitar estas mochilas podrán hacerlo en el Punto Naranja de Atención a la Diversidad que encontrarán a la entrada del recinto o a través del email: info@fiestoron.com.

Por otra parte, en la jornada del sábado en horario de 11:00 a 17:00 h y, en colaboración con la Asociación Soy Mamut, el Festival contará con un stand situado en la Plaza de la Paz (delante de la Iglesia de Arucas) en el que podrá adquirirse el mechandising oficial y donde se podrá obtener información e inscribirse en las diferentes acciones sostenibles promovidas por el evento.

Horario previsto para el viernes

El festival abrirá sus puertas hoy viernes a las 17:30 h. y arrancará con una jornada protagonizada por el rock más potente, el ska punk y el mestizaje combativo de bandas míticas como La Regadera, Tropa do Carallo, Barón Rojo, Boicot y The Locos. A continuación les dejamos algunos de los horarios de los conciertos de la jornada de hoy:

· La Regadera (18:00 h.): Combinando ska, reggae y rock, La Regadera es una banda que se caracteriza por sus letras cargadas de mensaje social y su propuesta musical bailable, que ha calado entre un público amplio y diverso.

· Tropa do Carallo (20:00 h.): Proyecto musical liderado por Evaristo Páramos, vocalista de La Polla Records, que mantiene la esencia rebelde y contestataria de su anterior banda, ofreciendo una propuesta fresca pero con la misma contundencia en sus letras y estilo.

Ampliar Cartel del festival FiestoRon C7

· Barón Rojo (22:00 h.): Barón Rojo es una de las bandas de rock más emblemáticas del heavy metal o rock duro en español. Fundada en 1980 en Madrid, ha influido notablemente y trascendido a posteriores generaciones y fronteras, consolidándose como un referente de su género musical.

· Boikot (23:45 h.): La popular banda vallecana de punk rock mestizo lleva años siendo habitual cabeza de cartel de todos los festivales rockeros del país. Tras un reciente disco de sonoridades balcánicas, el grupo regresa con una serie de video-singles con su combativa fuerza característica. Desde que arrancase en los noventa, Boikot ha tratado el punk rock en casi todas sus vertientes. Una larga trayectoria, sin descansos, que se salda con un éxito gradual, cosechado a base de trabajo e ilusión.

· The Locos (01:45 h.): Formada por Pipi, exintegrante de Ska-P, The Locos es un grupo de ska punk que sigue la estela de su anterior banda, con letras directas y una propuesta energética que invita al descontrol y la diversión

Últimas entradas, disponibles solo en taquilla

Las últimas entradas que quedan para asistir al evento se pondrán a la venta en la taquilla del recinto, que estará abierta de 10:00 a 14:00 horas y desde las 17:00 hasta las 00:00 de cada jornada.

Desde la Organización del Festival se agradece el trabajo conjunto de las instituciones y la implicación de todos los agentes públicos y privados. En especial, se reconoce el respaldo del Cabildo de Gran Canaria, y al Gobierno de Canarias a través de PROMOTUR, por seguir apostando por eventos culturales de gran proyección turística y económica para las islas.

Ampliar Mapa del festival FiestoRon C7