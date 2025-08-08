Armando de Castro: «El rock necesita una supervivencia fresca, no puede vivir de los tributos» La veterana banda de rock duro Barón Rojo toca este viernes, a partir de las 22.00 horas, en la primera jornada del FiestoRon de Arucas

Barón Rojo, referencia histórica del rock duro nacional, es una de las principales propuestas de la primera jornada del FiestoRon, que arranca este viernes en el casco de Arucas.

Armando de Castro, guitarrista y compositor de la banda desde los inicios de esta formación, asegura que llegan al festival grancanario con ganas de demostrar que les queda cuerda para rato sobre los escenarios. «Intentamos estar en plena forma para que se note lo menos posible el paso del tiempo. Buscamos compensar lo que echamos de menos de la juventud rabiosa con la experiencia, para sacar el mayor partido posible. La banda está en la recta final de su carrera, lo que genera expectación y por eso nos esforzamos para estar a la altura», apunta por teléfono antes de emprender viaje a Gran Canaria.

Avanza que sus incondicionales se toparán, a partir de las 22.00 horas, con un concierto dividido en dos partes. «En la primera parte tocaremos temas que no son tan archiconocidos y que esperamos que la gente los reciba bien. En la segunda figuran los grandes himnos que la gente ha construido, porque es el público quien les da esa categoría, no nosotros», asegura quien tocará junto a su hermano Carlos de Castro, Rafa Díaz y José Luis Morán.

La nostalgia de sus fieles ha sido un caballo de batalla para Barón Rojo, apunta el guitarrista y compositor. «Siempre hemos peleado con los nostálgicos de la formación original, que no está desde 1990. Nos piden la vuelta de los que se fueron como si durante estos 35 últimos años no hubiera pasado nada. No comprenden que se quisieron ir y que lo único que podíamos hacer es seguir adelante», se defiende.

En sus directos, Barón Rojo repasa su repertorio histórico para satisfacer a sus incondicionales y también porque la faceta compositiva está aparcada desde hace tiempo.

«Hay una cuestión de índole interna. La máquina de hacer canciones funciona, pero los engranajes hace tiempo que ya no encajan tan bien. Por eso sigo con mi trayectoria en solitario, componiendo con mi otro grupo. Ahora estoy en el estudio de grabación con ellos, porque necesito crear cosas nuevas como músico. Dentro de Barón Rojo ya no funciona como antes el apartado creativo», asegura a la vez que aporta una segunda clave por la que esta legendaria formación rockera no estrena canciones nuevas. «Dentro de nuestro estilo musical, la gente no acepta muy bien cosas nuevas dentro de nuestro repertorio. Llegamos al escenario y cuando las tocamos vemos que se quedan fríos. Es difícil que un tema entre a formar parte de la memoria colectiva. Muchos nunca consiguen entrar», reconoce.

Desde su punto de vista, la ausencia de nuevos temas lleva a un posible callejón sin salida al rock en general y en concreto al heavy metal, por el que transita Barón Rojo. «El rock creo que tiene larga vida, pero está en una encrucijada. Tiene que tirar para adelante y valorar hacer cosas nuevas. No podemos estar eternamente viviendo de los éxitos de las grandes bandas de los años 70 y 80, con grupos de tributos. Así se entra en un callejón sin salida, el rock necesita una supervivencia fresca que estimule a los grupos a crear cosas nuevas», comenta el músico.

Tampoco ayuda, asegura, la nueva realidad de la industria musical. «Con la digitalización tienes que ser un héroe para sacar cosas nuevas, porque tienes que ser consciente de que vas a vender muy pocos discos. La promoción de la música nueva es muy difícil, reconozco que tengo muchos problemas personales para moverla, entre otras cosas porque los medios de comunicación no me prestan atención. No hay que olvidar que desde que la música existe, se hace para que la escuchen otros. Si nadie la escucha, no tiene sentido», explica quien tiene previsto publicar nuevos temas el próximo año con la formación rockera que lidera en paralelo a Barón Rojo.

Armando de Castro, líder de Barón Rojo junto a su hermano Carlos desde los inicios del grupo, subraya la fidelidad de los aficionados al heavy metal. «Al público del rock duro le gusta la música, existe un cierto sector que también sigue otras músicas modernas. No solo se mueven por estímulos muy básicos que le hacen mover el cuerpo gracias a un estribillo especial. El aficionado al heavy también disfruta de otras músicas, tanto de la clásica como de otras más populares. No hay que olvidar que el rock duro está muy basado en conceptos clásicos para la armonía y la construcción de las melodías, pero a las que se dota de una fuerza especial que les otorga el carácter propio del género. Los aficionados a esta música no se conforman con lo comercial», defiende.

Desde que tenía 14 años, Armando de Castro ya transitaba por el rock duro. «El cuerpo no me pide otra cosa. No todo lo que hemos hecho ha sido impecable. Unos discos son mejores que otros, pero nuestros fieles son idulgentes y saben que durante 45 años es lógico que en algún momento te hayas equivocado. La gente nos pide que no tiremos la toalla, que no flojeemos. Los del rock duro sabemos que tenemos que darlo todo siempre sobre el escenario. Damos el tope de lo que somos capaces y para nosotros eso del miedo escénico no cuenta. Está más que superado», asegura con orgullo.

La Regadera es la banda que abre este viernes el FiestoRon, a partir de las 18.00 horas. Coge el testigo Tropa do Carallo, a partir de las 20.00 horas, grupo que lidera Evaristo Páramos, vocalista de La Polla Récords, antes de que suba al escenario Barón Rojo, a las 22.00 horas. Cieran la primera jornada del festival Boikot, a partir de las 23.45 horas, y The Locos, a las 01.45 horas.

El sábado será el turno de La Guardia (18.00), Despistados (20.00), Los Zigarros (22.00), Molotov (23.45) y Huecco (01.45).