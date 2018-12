Primeras cuatro confirmaciones de Mar Abierto

Jairo Núñez, Director de Mar Abierto, asegura que “ya están muy avanzadas las negociaciones con el resto de artistas de la programación y es un año muy ilusionante para Mar Abierto”. En cuanto a la programación que se ha revelado hasta ahora destaca que “está muy contento con el inicio del año” porque “conjuga diferentes opciones artísticas y todas muy atractivas”.

En este sentido, Núñez detalla que Ara Malikian “es un artista diferente que logra una magia especial en sus conciertos y más con la gira que viene a Canarias”, con la que ha recorrido medio mundo. La segunda artista del año, Malú, “no necesita presentación, porque es una de las grandes del pop español, pero sí decir que la gira de este año es la más espectacular que haya realizado nunca y tiene una potencia escénica y musical que no dejará indifirente a nadie”, señala Jairo Núñez. Le seguirá “el embrujo maravilloso de Estrella Morente”, una debilidad del director de Mar Abierto, “al igual que Andrés Calamaro, ya que son artistas sobre los que llevábamos mucho tiempo detrás para que vinieran a Mar Abierto”. En cuanto a Andrés Calamaro, puntualiza que “es uno de los grandes de la música de autor. Un auténtico genio con múltiples himnos musicales que han perdurado en el tiempo y que se oirán en Tenerife y en Gran Canaria, junto a los nuevos temas de su nuevo trabajo musical”. Por este motivo, “solo nos queda disfrutar de uno de los grandes conciertos del año en Canarias ya que es un artista que no hace muchos conciertos fuera de Sudamérica, de hecho en Tenerife no está hace más de 15 años, y hace más de 10 que no visita Gran Canaria”, concluye el director de Mar Abierto, Jairo Núñez.

Las entradas para los conciertos de Malú y Andrés Calamaro ya están a la venta en la web del festival, y en la web de venta de Mar Abierto, además de la web del pabellón Santiago Martín para los conciertos de Tenerife. Del mismo modo, se podrán adquirir en la Red de Tiendas Marypaz de Canarias. Próximamente, saldrán a la venta las entradas de Ara Malikian y de Estrella Morente.