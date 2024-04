El PP atisba «graves irregularidades» en las deudas de la Sociedad de Promoción capitalina

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, dijo este lunes en un comunicado que la deuda de la Sociedad de Promoción «siempre se ha engrosado bajo mandatos del PSOE», que usa el ente público que gestiona fiestas tan importantes como el Carnaval o las Fiestas Fundacionales «como un coto privado, privilegiando a determinadas empresas frente a otras, negando información a la oposición y engrosando la nómina de contrataciones».

La portavoz popular ha precisado que las bases imponibles negativas, es decir, las pérdidas de ejercicios anteriores que no han sido compensadas se corresponden «en su práctica totalidad» con los mandatos de Jerónimo Saavedra y Augusto Hidalgo. Así, según los datos de la memoria del ejercicio 2023 de Promoción, los años 2022-2023 y 2007-2008 representan casi la totalidad de la deuda de 11.043.839,23 de euros que acumula ahora mismo.

«Ya el pasado mandato acudimos en innumerables ocasiones al Comisionado de Transparencia por las reiteradas negativas del anterior gerente, pero también de las edilas Encarna Galván e Inmaculada Medina, responsables políticas de Promoción, a dar la información que le requirió en muchísimas ocasiones la anterior portavoz, Pepa Luzardo», dice la portavoz del PP.

«He de decir que del estudio de aquella información y de otra reciente, por ejemplo, relativa a las contrataciones del Carnaval, se puede inferir la existencia de graves irregularidades. Sabemos de la preocupante de esta afirmación, pero desgraciadamente así lo entiende el Partido Popular. Una forma de proceder avalada siempre por el PSOE, ahora con Carolina Darias en la Alcaldía, desde que ha estado al frente de esta sociedad pública», enfatiza.

«Seguiremos analizando contratos y facturas y llegaremos hasta el fondo del asunto. Nuestra responsabilidad es acudir a la justicia si entendiésemos que las irregularidades tienen relevancia penal o administrativa», advierte Delgado.

Entre otras cuestiones, del estudio de las contrataciones del mandato anterior hasta el presente -con la escasa información existente, dice el comunicado- han sido detectadas facturas por bienes y servicios abonados directamente a empresas sin ningún procedimiento de contratación; ausencia de solicitud de presupuestos previos, abuso del procedimiento negociado sin publicidad y por emergencia; o abonos de facturas por encima del importe de adjudicación de los contratos.

«Hablamos de importes de miles de euros de dinero público que podrían haber sido gastados sin atender a los procedimientos que establece la Ley de Contratos del Sector Público. Creo que es momento de poner luz a tanta opacidad y esperamos que esta auditoría aclare por qué con dinero público que podría ir destinado a políticas sociales o a la mejora de nuestros barrios hay que enjugar ahora esta inmensa deuda», lamenta la portavoz.

Pero, sobre todo, aclara la portavoz, «debe quedar claro que aquí ha habido una gestión pésima, desastrosa, a nivel político desde el PSOE. Y que sus responsables son Inmaculada Medina, actual responsable de Promoción, Encarna Galván, cargo de confianza del PSOE en el Cabildo, y de Adrián Santana, que el pasado mandato fue cargo de confianza de Galván precisamente en Cultura», concluye el PP.

CC pedirá la auditoría externa

Por su parte, el portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, solicitará tener acceso al contenido de la auditoría encargada por la Sociedad de Promoción a una empresa externa, con el fin de estudiar «en profundidad» los balances de los últimos cinco años, en los que las deudas de la sociedad «se han disparado».

«Mientras crecía el malestar dentro del sector cultural por los retrasos y deudas de esta sociedad pública, incapaz de pagar sus facturas en tiempo y forma, veíamos cómo se engrosaba la deuda de Promoción hasta superar los once millones de euros. No es normal que solo en dos años se hayan disparado las deudas con acreedores en más de dos millones» prosigue.

Además, destaca el concejal nacionalista, cada año «se falsean» los números de Promoción porque se recurre a modificaciones de crédito para poder pagar la organización de actos de la programación ordinaria de eventos culturales y sociales de la capital grancanaria, como por ejemplo el Temudas Fest, el Festival de Cine o Animayo.

A juicio de CC en el Ayuntamiento capitalino es «fundamental» la dinamización del sector cultural. «No criticamos que se invierta dinero en cultura o en festejos, porque también es industria, lo que ponemos de manifiesto es que se hayan podido cometer errores graves tanto en la gestión del dinero público como en la adjudicación de los contratos», prosiguen desde CC.

«Lo peor», añade, «es que ahora será el Ayuntamiento quien tenga que compensar los 11 millones de pérdidas que recogen los balances desde el año 2007», un dinero que no podrá destinarse a otros fines, como arreglar problemas de la vivienda en la ciudad ni para asuntos sociales, sino para inyectar dinero para abonar facturas impagadas por superar el dinero originalmente presupuestado.

«Es preocupante que se aparte al anterior gerente mientras la investigación de los auditores está en marcha», precisan desde CC. «¿Qué mensaje estamos lanzando exactamente con esta decisión?», se pregunta David Suárez, quien una vez conocido el resultado de la investigación no descarta ninguna acción, tampoco las judiciales, si procedieran. «Llevamos años recibiendo noticias sobre la Sociedad de Promoción que nos preocupan por no ser precisamente buenas. Cuando no hablamos de las deudas con los proveedores hablamos de la opacidad en la información o en sus procedimientos de contratación. Celebramos que ahora se quiera dar luz y poner orden en un ente público que tiene casi 20 millones de euros de presupuesto», concluye.