Polanski, absuelto en su juicio por difamación a una actriz que le acusa de violación

El director de cine franco-polaco Roman Polanski fue absuelto hoy por un tribunal parisino de la acusación de difamación presentada contra él por la actriz británica Charlotte Lewis, quien previamente había acusado al cineasta de violación cuando ella era menor.

Los jueces franceses no debían determinar si Polanski había violado o no a la actriz cuando ella era adolescente. El juicio era por difamación, no por la presunta violación de Lewis. Estos hechos habrían ya prescrito cuando la actriz los denunció.

La actriz, de 56 años, había acusado en 2010 a Polanski de haberla violado en 1983 en su apartamento durante un casting para la película «Piratas» (1986) cuando ella tenía 16 años, lo que el director dice que es mentira. En una entrevista en 2019 con la revista Paris Match, Polanski calificó las acusaciones de Lewis de «mentiras odiosas» y subrayó las «contradicciones» de la actriz. Lewis confesó en 1999 al tabloide News of the World que se había prostituido a los 14 años y que deseaba convertirse en la amante de Polanski, lo que ahora ella niega. Tras la publicación de la entrevista, la actriz le denunció al director ante la justicia francesa por difamación, al considerar que estas declaraciones le habrían provocado estrés postraumático y una depresión nerviosa. Con su denuncia, Lewis pretendía limpiar su nombre, después de que Polanski la tratara de mentirosa en la prensa. «La difamación fue mucho peor que la violación», explicó la actriz. Cuando arrancó el juicio, el caso despertó una gran expectación mediática, ya era la primera vez que Polanski, prófugo de la justicia estadounidense desde 1977, era juzgado en Francia. Polanski no acudió al tribunal, pero sí lo hizo la actriz británica, que testificó. Lewis sostiene que, tras acusar a Polanski de violación, fue víctima de una campaña de desprestigio «que ha estado a punto de destruir (su) vida» y que, tras esta denuncia, la pusieron en «la lista negra» como actriz. Polanski, de 90 años, será juzgado en 2025 en Estados Unidos por violación por un tribunal de Los Ángeles, por la presunta violación de una adolescente de 16 años en 1973, lo que él niega. No se espera que el cineasta acuda al juicio. A lo largo de su carrera, Polanski ha sido acusado por varias mujeres de violación y agresiones sexuales. El caso más famoso es el de la estadounidense Samantha Geimer, quien le acusó de haberla drogado en 1977 para abusar de ella cuando tenía 13 años. Polanski se declaró culpable de abusos a menor en el caso Geimer, pero, cuando estaba a punto de entrar a prisión, huyó de Estados Unidos y se refugió en 1978 en Francia. A pesar de que Samantha Geimer le ha perdonado, Polanski no viaja a países donde corra el peligro de ser extraditado a Estados Unidos, para evitar así ir a la cárcel.