Michael Haneke, el cineasta implacable

«Nunca tuve nada en contra de mostrar buenos momentos, pero tenía la impresión de que el cine mainstream había abusado de esos momentos y me parecía difícil filmarlos sin caer en algo kitsch », señala Michael Haneke en una de las muchas reflexiones que recoge el libro, publicado por el nuevo sello editorial El Mono Libre.

Autor de once largometrajes, con protagonistas como Isabelle Huppert, Juliette Binoche, Daniel Auteil o Jean Louis Trintignant, Haneke filmó su primera película con 46 años. Previamente, durante 20 años, compaginó su trabajo como guionista y director de telefilmes con el teatro.

Pero, sobre todo, analiza al detalle cada una de sus películas y su método de trabajo y, a través de ello, descubre su forma de ver la vida, empezando por los telefilmes, la mayor parte de ellos adaptaciones literarias que no se han visto en España.

La radiografía del mal

«La verdadera vergüenza no son las personas que hacen el mal, sino aquellas que cierran los ojos para no verlo. Los que se atreven a hacer el mal son más bien pocos. De hecho, son valientes, porque saben que algún día deberán pagar por sus actos. Pero la mayoría prefiere considerarse no culpable y cerrar los ojos. Yo también lo hago». La citada reflexión surge al hilo de El vídeo de Benny, su segundo largometraje, que, junto a El séptimo continente y 71 fragmentos de una cronología del azar, forman lo que la crítica ha llamado la trilogía de la glaciación emocional. En ellas se encuentran ya ideas que se repetirán a lo largo de su trayectoria: la alienación del ser humano y su falta de compasión, la narrativa fragmentada, los niños víctimas, la multiplicidad de pantallas y la «desrealización» del mundo.