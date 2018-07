«Me tomaría un café con Lorca, Cernuda, Max Aub, Emilia Pardo Bazán o Virginia Woolf»

— ¿El libro que nunca olvidará? ¿Y por qué ese?

— El diario de Ana Frank fue el primer libro que me impresionó, por las circunstancias dramáticas vividas por el personaje, por poder adentrarte en la psicología de Ana y revivir con ella un relato tan duro.

— ¿El libro que siempre recomendará a otros?

— Recomendaría siempre el Quijote, Fortunata y Jacinta, La Regenta, Crimen y castigo, Guerra y Paz, Rojo y negro, Señas de identidad, etcétera. Serían muchos los que recomendaría siempre.

— ¿El escritor (vivo o muerto) con el que le gustaría tomarse un café?

— Me encantaría tomar un café con García Lorca, Cernuda, Max Aub, Emilia Pardo Bazán o Virginia Woolf.

— Si ve películas, ¿prefiere verlas en casa, en dispositivos móviles o es de los que todavía va al cine?

— Me gusta disfrutar tanto de los dispositivos móviles, por la comodidad que reportan y la posibilidad de ver películas fuera de la programación de las carteleras, como de la emoción y el vértigo de la pantalla grande con sonido potente.

— ¿La película que no se cansa de volver a ver?

— Serían más de una, como Mullholland Drive, de David Lynch, El último emperador, de Bertolucci, o una reciente, Al otro lado, de Fatih Akin.

— ¿Qué personaje del cine le habría gustado ser?

— No tengo preferencia por ninguno, pero podría ser la reina Cristina, interpretada por Greta Garbo.

— Defina sus gustos musicales.

— En mis gustos musicales soy ecléctica y diversa. Me gusta la música rock, pop, electrónica, house, soul, funky, rap, dance, mexicana, clásica, etc. No me gusta un estilo solamente.

— ¿La canción que casi siempre acaba tarareando?

— No suelo tararear ninguna canción.

— ¿Es usted de los que se ha vuelto adicto a las series de televisión? En caso afirmativo, ¿a cuál o cuáles está enganchado ahora?

— No me he enganchado a ninguna serie de modo especial, pero una que me gustó en los últimos tiempos ha sido Cuatro estaciones en La Habana.