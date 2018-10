«La literatura ha perdido su carácter sagrado»

El escritor español Luis Landero, Premio Nacional de la Crítica y de Narrativa, considera que la literatura ha perdido el «aura de arte sagrado» que tenía en el pasado y «quizá» no se lee con la pasión y la entrega de antaño.

Aunque a veces tiene esa «visión pesimista», Landero (Alburquerque, Badajoz, 1948), que participó en la presentación de las jornadas Experimenta Extremadura, en el Instituto Cervantes de Lisboa, reconoció que a menudo visita institutos y se cruza con jóvenes que quieren leer.

«Quizá me esté equivocando y ojalá me esté equivocando. A veces me encuentro a jóvenes que leen y probablemente lo hacen con la misma ilusión y la misma entrega con la que lo hacíamos las generaciones de antes», admitió.

Y eso a pesar de que el clima social actual invita poco a la lectura, con escuelas que suprimen cada vez más las humanidades y los hábitos entre los jóvenes, a quienes «con internet, whatsapp y la televisión no solamente les falta tiempo para leer, les falta el poso de lentitud y concentración necesario para sentarse a leer un libro y perderse en ese mundo».

Ahora hay «entretenimientos más baratos y más fáciles» que no invitan a la lectura, que aún así defendió que España está viviendo un buen momento literario a nivel de autores. «Se escriben novelas, unas buenas, otras regulares y otras no tan buenas”, dice entre risas Landero, que con su primer trabajo, Juegos de la edad tardía (1989), recibió el Premio de la Crítica de narrativa castellana y el Premio Nacional de Narrativa.

Pese a este buen momento, cree que el escritor ha perdido el estatus con el que contaba.