Entre cierres y oportunidades

La Ley de Bibliotecas y la denuncia del ninguneo a las mujeres escritoras

La música clásica y la popular se llevan el grueso de la inversión

Despega la dramaturgia canaria y malvive la danza

Se reduce el espacio para el arte actual

El momento para calibrar los futuros platós

Se esperaba un constante goteo de grandes rodajes, pero el 2017 se marcha como un año de transición, para los que ven el vaso medio lleno, o como un año decepcionante, para otros muchos.

El recuento no engaña y lo cierto es que durante el primer semestre del año apenas se rodó largometraje alguno en las islas. Con la llegada del verano, tras asegurar Madrid la fortaleza jurídica de las Agrupaciones de Interés Económico (AIE), pieza angular para acceder a los incentivos fiscales, llegaron rodajes como No dormirás, Perdida, Father of Four, Qué te juegas?, The Kill Team, Solo y Han Solo -de la saga de La Guerra de las Galaxias y que contó con una denuncia de un grupo de figurantes por sus condiciones de trabajo-.

El nuevo año se perfila fundamental para comprobar si está justificado el proyecto que encabeza el Cabildo de Gran Canaria con la construcción de unos estudios en unos terrenos junto a Infecar, donde se ha consolidado la estancia de Anima Kitchent.

También este año se podrá comprobar si las ayudas a la producción que ha recuperado el Gobierno de Canarias ha permitido a los cineastas isleños llevar a cabo producciones más competitivas y en unas condiciones profesionales, cuestión esta segunda que hasta ahora era una utopía.

Los cinéfilos podrán disfrutar de las nuevas entregas de festivales como el internacional de la capital grancanaria, el de Gáldar, el MiradasDoc, el Festivalito de La Palma, San Rafael en Corto o Fimucité, entre otros.

Antes, el próximo 3 de febrero, en Madrid se sabrá si tres isleños, los diseñadores de vestuario Tatiana Hernández y Paco Delgado, así como el peluquero y maquillador Paco Rodríguez, se alzan con el premio Goya al que están nominados.