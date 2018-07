El poeta que iba en diligencia

Como con otros directores, hizo falta el paso del tiempo y el empeño de algunos cineastas estadounidenses en los años 70 y de críticos europeos para que se pusieran en valor sus méritos. Ahora ya nadie los discute, hasta el punto de que a Ford se le reconoce haber creado escuela, y no precisamente por su perfeccionismo, pues era lo contrario a esa manía, sino por cómo contaba historias donde el paisaje era tan importante como los diálogos y donde los personajes evolucionaban ante el espectador sin que este se diera apenas cuenta del artilugio al que estaba asistiendo. Y es que, como decía Ford, el espectador no tiene que darse cuenta de que está viendo una película. Si no, se pierde la magia.

Estamos hablando de ese tipo que casi siempre aparecía con un parche sobre un ojo, por más que todas las biografías cuentan que en realidad el obstáculo visual era casi una cuestión de coquetería: es verdad que una operación de cataratas mal ejecutada debilitó mucho la visión en un ojo pero ahí seguía el globo ocular. Y con el parche -por cierto, al igual que otros grandes directores, como Raoul Walsh, Fritz Lang, Nicholas Ray, Sam Fuller-, Ford retrató como pocos los paisajes que quedaron desde entonces unidos a la mitología del western. Más mérito tiene que ese no fue su ambiente primigenio, pues Ford era hijo de emigrantes irlandeses asentados en Portland, pero siendo muy joven se trasladó a California, donde su hermano Frank se había hecho un hueco en la industria del cine como actor e incluso productor. Eran las dos primeras décadas del siglo XX y el cine mudo del Oeste tenía garantizado un público fiel, un subsector en el que Ford hizo de casi todo hasta que, por aquello de que pasaba por allí, acabó dirigiendo una primera película. Lo hizo medianamente bien, lo hizo sobre todo barato... y no paró. Llegó a dirigir cinco películas en un año y mantuvo un ritmo febril que solo tenía altibajos cuando el alcohol causaba estragos. Porque sí, bebía y mucho, y de hecho no venía nada malo en ello, como se puede comprobar en muchos de los personajes de sus películas, donde los alcohólicos son tipos simpáticos que dicen muchas veces las verdades que los otros no se atreven.

Tras algunas películas que sorprendieron a la crítica y que se ganaron el favor del público, Ford tiene su particular año de gloria en 1939, cuando filma La diligencia, El joven Lincoln y Corazones indomables, tres títulos que no fueron concebidos como una trilogía pero que sí ayudan a cimentar la leyenda del director... y también del espíritu americano. Es a partir de ahí cuando se crean arquetipos sobre el western que se mantendrán casi intactos hasta nuestros días. Y también de 1939 es Las uvas de la ira, el libro de John Steinbeck que Ford llevó al cine de nuevo con Henry Fonda al frente del reparto –un actor con el que, por cierto, acabó rompiendo relaciones porque, como director, todos cuentan que Ford era bastante tirano–.

Pero en la extensa filmografía de Ford hay mucho más que indios, vaqueros y biografías de americanos ilustres. Hay un acento irlandés con dos miradas bien diferentes: por un lado, la amargura de El delator, con un personaje atormentado en una Irlanda extremadamente pobre –esa que vivieron sus padres– y está la idealización del país de sus ancestros en El hombre tranquilo, la magistral comedia sentimental con un John Wayne en un registro muy diferente y una Mauren O’Hara espléndida –película que hoy pasa con bastantes dificultades los parámetros del trato igualitario entre hombres y mujeres–.

También vale la pena revisar Qué verde era mi valle, centrada en la minería galesa pero que también tiene reminiscencias irlandesas, y Cuna de héroes -pero, eso sí, haciendo abstracción del canto al militarismo que conlleva la historia-.

De Centauros del desierto y El hombre que mató a Liberty Valance ni hablamos. Es pecado no haberlas visto.