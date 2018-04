El Museo Canario y el de la Naturaleza

El movimiento por parte de los técnicos de este tipo de material es de una extrema delicadeza y requiere esfuerzo, seguridad y concentración

Con respecto a los materiales que se exhiben en una exposición, suele pasar desapercibido para el espectador la manera en que los objetos que observa en una vitrina llegan a ella. Especialmente, los procedentes de otras instituciones. La explicación se halla en los préstamos de materiales entre museos, ya que es habitual entre las instituciones culturales la cesión temporal de bienes para exposiciones.

En este sentido, El Museo Canario ha colaborado con el Museo de la Naturaleza y el Hombre mediante su participación en el Congreso y el préstamo para la muestra de dos individuos con envolturas funerarias procedentes de Gran Canaria.

El préstamo entre museos es una práctica normalizada sujeta a requisitos por parte del prestador y garantías por parte del prestatario. Su tramitación administrativa es compleja y es llevada a cabo por los profesionales de los museos.

No obstante, no todos los préstamos son iguales ya que no todos los materiales, por su naturaleza, son iguales. Y es el caso que nos ocupa y que el espectador ha de saber. Pocas veces se admiten los préstamos de momias por la fragilidad de las mismas y contadas son las ocasiones en que se pueden reunir ejemplares de esta naturaleza de diversas entidades para una exhibición temporal. Es ahí donde hay que subrayar la importancia de esta muestra.

El movimiento por parte de los técnicos de un material de estas características, con su embalaje y transporte, es de una extrema delicadeza que requiere de un enorme esfuerzo, seguridad, habilidad y concentración.

Y es aquí, una vez más, donde hay que alabar a los profesionales del museo organizador de esta exposición, conocedores de la complejidad del material que se les encomendaba.

Quedará para el recuerdo de la autora de estas notas la sincronía de cada gesto, paso, mirada y movimiento, y con ello la satisfacción del trabajo bien realizado.