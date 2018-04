Digna plasmación musical

«Se dan la mano, en síntesis muy lograda, la forma progresista y la tradición más acendrada»

En primer lugar el apartado temático o motívico. Aquí no hay leitmotiven de tipo wagneriano. Lo que hay son breves diseños que reaparecen, que evolucionan sobre sí mismos y que nos recuerdan alguna situación o personaje. No son melodías en sentido estricto; hay demasiadas y se producen muy deprisa. Son rememoraciones que podríamos denominar temáticas y que en muchos casos, tal es su profusión, no llegan más que a esbozarse. Se abandonan sin desarrollar porque unos compases más allá aparece otra nueva, bien que en ciertos casos el compositor fije su atención, a efectos expresivos, en alguna de las más relevantes y las utilice en el curso de la narración musical, no en concepto de motivos conductores propiamente dichos.

Daremos solamente cuatro muestras: la que inaugura la obra en Allegro vivace, una sucesión descendente de negra-cuatro semicorcheas y dos corcheas staccato, enlazada con un diseño ascendente de corcheas y silencios, o el Allegro vivace brillante de corcheas punteadas con las que las maderas abren el segundo cuadro del primer acto; o el Allegro de Alice E il viso tuo (lectura de la carta de Falstaff); el Allegro Labbra di foco de Nanettta y Fenton, melodía de la que derivan todas las efusiones auténticamente líricas de la partitura, como la idílica frase Bocca baciata non perde ventura.

En lo rítmico, encontramos una gran variedad de metros, que se suceden y se combinan ágilmente y se corresponden con la disparidad de las situaciones: 2/2, 2/4, 4/4, 3/4, 6/8. Este último compás sobre todo. Es significativa a este respecto la construcción inexorable del último gran conjunto del segundo cuadro del acto primero, que juega nada menos que con nueve voces: Del tuo barbaro diagnostico. En él se superponen los ritmos de 2/2 (hombres) y de 6/8 (mujeres).

No es menos importante e ilustrativa, por su audacia y refinamiento, la armonía. Verdi llega a su alto techo solamente traspasado por él mismo en parte de sus postreras Cuatro piezas sacras, en particular el Te Deum. El empleo de la modulación expresiva, el uso de una u otra tonalidad en la búsqueda del color más adecuado a la situación, a la idea poética, al personaje, alcanzan grados de auténtica exquisitez. Do mayor se erige en el tono básico. Esta clara tonalidad abre y cierra la obra y se instala asimismo en la escena primera del acto primero. El músico hace un verdadero alarde de una armonía específicamente latina, decididamente alejada de la wagneriana, pese a lo que a veces se ha dicho. Muy propia del sello personal del compositor, libre e imaginativa, diatónica, transparente, en ocasiones inesperada: inversión de acordes de sexta, doble inversión de séptimas de dominante; inclinación por los grados tenidos como secundarios, así terceras, sextas o séptimas.