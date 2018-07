«Conversación interesante y risas garantizas las tendría tomando un café con Alexis Ravelo»

Canarias7 Las Palmas de Gran Canaria

— ¿El libro que nunca olvidará? ¿Y por qué ese?

— Berta Isla, de Javier Marías. Lo estoy leyendo en este momento y estoy disfrutando muchísimo con su lectura pausada (obligada porque el tiempo disponible es poco). Los libros de Marías nunca se olvidan.

— ¿El libro que siempre recomendará a otros?

— Intemperie, de Jesús Carrasco.

— ¿El escritor (vivo o muerto) con el que le gustaría tomarse un café?

— Conversación interesante y risas garantizadas: Alexis Ravelo.

— Si ve películas, ¿prefiere verlas en casa, en dispositivos móviles o es de los que todavía va al cine?

— En el cine, siempre en el cine.

— ¿La película que no se cansa de volver a ver?

— To be or not to be, de Ernst Lubitsch.

— ¿Qué personaje del cine le habría gustado ser?

— ¡Aspirar al ingenio de Groucho Marx!

— Defina sus gustos musicales.

— Anclada en lo que me reconforta... poco innovadora: jazz y músicas del mundo.

— ¿La canción que casi siempre acaba tarareando?

— Si hay una, sería brasileña o portuguesa... Diariamente (Marisa Monte) o Guia (Antonio Zambujo).

— ¿Es usted de los que se ha vuelto adicto a las series de televisión? En caso afirmativo, ¿a cuál o cuáles está enganchado ahora?

— En absoluto.