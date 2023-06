La plaza de la Música se prepara para Sting

La plaza de la Música de la capital grancanaria, junto al Auditorio Alfredo Kraus, ultima los preparativos para acoger este domingo el segundo concierto de Sting en el archipiélago dentro de su gira internacional denominada 'My Songs'.

Este sábado se estrena en el campo de fútbol de Adeje.

En la tarde de este viernes se ultimaban los detalles del escenario y todos los preparativos para recibir de nuevo en Gran Canaria al legendario cantante y compositor británico, tras su debut en la isla en 2011, en aquella ocasión en el Estadio de Gran Canaria y en una versión sinfónica, junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

Ahora el autor de temas como 'Englishman In New York' o 'Fields of Gold' regresa junto a su banda para repasar todos sus grandes éxitos, tanto en solitario como de su etapa con The Police.