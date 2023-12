Paul Tremblay: «Por supuesto, las máquinas se rebelarán contra los humanos»

Todos los escritores de terror buscan la bendición del maestro Stephen King, pero muy pocos la consiguen. Uno de los afortunados es Paul Tremblay (Colorado, Estados Unidos, 1971), autor de algunas de las mejores obras del género en la última década. En 2015 Tremblay publicó 'Una cabeza llena de fantasmas', que ganó el Premio de Novela Bram Stoker, concedido por la Asociación de Escritores de Terror de Estados Unidos, y en 2018 escribió 'Desaparición en la Roca del Diablo'. Pero su mayor éxito fue 'La cabaña del fin del mundo' (2021), llevada al cine por el rey de las películas de miedo, M. Night Shyamalan, con el título 'Llaman a la puerta'. En su última novela, 'En el club de los portaféretros' (publicada por Nocturna, como toda su obra), Tremblay se retrotae a la época de su adolescencia, los años 80. El novelista norteamericano acaba de visitar España para participar en el Festival Sui Generis.

-¿Qué se siente al ser señalado por Stephen King como uno de sus sucesores?

-Me siento muy honrado de que Stephen King haya disfrutado de mis libros. Me convertí en lector, y sobre todo, en escritor, gracias a los libros y las películas de Stephen. Sinceramente, a veces tengo que pellizcarme y preguntar: '¿Soñé con que Stephen King diría algo bonito sobre mis libros?'. Pero realmente ha sucedido. De hecho, tengo algunos de sus tuits impresos y colgados en las paredes de mi casa.

-¿Por qué está de moda el género de terror?

-A veces me hace gracia lo de decir que está de moda porque eso implicará que terminará pronto. Yo creo que parte de la razón de su éxito es porque escritores como Stephen King, Anne Rice o Clive Barker han sido fundamentales para configurar la cultura popular moderna. Ahora no hay tanto estigma asociado al género como en los años 80 y 90. Por supuesto, sigue habiendo un estigma, particularmente entre algunas personas tercas que creen que este no es un género serio, pero esos prejuicios están disminuyendo. Hay una gran generación de escritores, como Mariana Enríquez, Victor LaValle, John Langan, Stephen Graham Jones o Sarah Langan, así que es un momento muy emocionante para ser escritor y lector de terror.

-¿Cuál es el secreto de una buena novela de terror?

-Lo mejor del género es que hay infinitas formas de escribir una historia de terror. Dicho esto, mis novelas de terror favorita son las que me desafían y me hacen sentir incómodo, al tiempo que revelan verdades sobre el mundo que no conocía o que no me atrevía a admitir que no conocía. Las mejores novelas de terror no solo se unen a un género que tiene ya 200 años, sino que también hacer ver a los escritores y a las historias anteriores bajo una luz nueva y diferente.

-¿Qué le pareció la adaptación cinematográfica de 'La cabaña del fin del mundo'?

-Disfruté mucho de las actuaciones. En general, me gusta la película, pero odio su final, que es mucho más sombrío que el mío. Cambia el significado de la novela.

-Usted fue uno de los primeros escritores del mundo en demandar a ChatGPT en defensa de sus derechos de autor. ¿Cómo está el caso?

-Lo siento, pero no puedo hablar de este asunto porque todo lo que diga se podrá utilizar en un tribunal.

-Como escritor, ¿tiene miedo a la inteligencia articial? ¿Cree que puede ocurrir esa fantasía imaginada durante siglos de que las máquinas se rebelen contra los humanos?

-Tengo miedo de todo. Mis novelas comienzan en mi cerebro atormentado, que siempre imagina los peores escenarios. Por supuesto, las máquinas se rebelarán contra los humanos. La mayoría de nosotros somos idiotas, ¿por qué no lo serían ellas? (risas). Quizá he visto demasiadas veces 'Terminator'. No sé si la inteligencia artificial provocará el apocalipsis, sí tengo claro que no lo evitará.