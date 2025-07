Oasis comienza hoy su colosal gira de reconciliación

Carlos G. Fernández Jueves, 3 de julio 2025, 23:50 Comenta Compartir

Es lo primero que te dice cualquiera: «No acaban la gira». «Es mejor ir a los primeros conciertos por si acaso». «A ver cuánto tardan estos dos en pelearse». Los Gallagher son músicos, pero también un 'meme' de internet por sus infinitas disputas públicas. En la web Polymarket, que hace predicciones y lanza un mercado de apuestas a futuros sobre cualquier cosa, la probabilidad de que Oasis se separe antes de empezar el 'tour' ha ido bajando del 10% a principios de año a menos del 1% este viernes, cuando ya solo quedan unas pocas horas para tocar el primer acorde en la ciudad galesa de Cardiff. Nunca se sabe.

En agosto del año pasado lanzaron su anuncio: 14 conciertos únicos y exclusivos. Según el triunfalista vídeo promocional, los hermanos se habían dado cuenta de que las emociones que lograron transmitirle al público son más importantes que cualquier diferencia interna. Tanto que de 14 conciertos se pasó a 17 y no mucho después a los actuales 41, todos en 2025 y ninguno en España. Un diario británico calculó rápidamente que los primeros 14 conciertos podían generar para cada hermano 50 millones de libras de beneficio solo con las entradas. Ahora son casi el triple de fechas, y a la ganancia habría que añadirle las consumiciones y una avalancha de merchandising a la que marcas como Adidas se han sumado con determinación, proyectando líneas de ropa con el icónico logo del grupo.

Poder generar toda esta atención —convertirse en el acontecimiento del año al que no se puede faltar— no se consigue de la noche a la mañana. La clave para comprender el éxito de esta gira es el componente generacional: aunque Oasis se separase en 2009, el recuerdo de su verdadera gloria está fijado para millones de personas a mediados de los noventa.

El triunfo de la periferia

En Mánchester se gestó el caldo primigenio. Una ciudad de ladrillo ennegrecido, industrial como pocas, y cuna de artistas únicos como Morrisey o Ian Curtis. Pero Liverpool estaba a menos de una hora, y Oasis siempre quisieron ser los nuevos Beatles. Otras influencias clave fueron los devaneos 'mod' de Paul Weller y The Jam (de ahí la famosa parka de Liam Gallagher) y las guitarras inmensas de sus vecinos The Stone Roses. Un cóctel que funcionó, aunque en un inicio no hubiera un solo Gallagher en la banda.

The Rain fue el primer nombre, escogido por Paul Arthurs, Tony McCarroll y Paul McGuigan, que estaban muy poco satisfechos con el cantante que tenían en la época. Se cruzó Liam Gallagher en su camino, tipo conflictivo que había pasado gran parte de su adolescencia odiando la música, y entró en la banda con una primera decisión empresarial importante. Nada de The Rain: iban a llamarse Oasis.

Liam compartía habitación con su hermano Noel, melómano, guitarrista y objetivo de los malos tratos de su padre al ser cinco años mayor. Poco tiempo después le pidieron que entrara en la banda: fue la segunda decisión empresarial clave, porque es Noel quien acabaría componiendo casi todos los grandes éxitos.

'Definitely Maybe' en 1994 y '(What's the Story) Morning Glory' al año siguiente son los dos discos que dejarían para el recuerdo masivo: cada uno tiene un buen número de singles ('Supersonic', 'Live Forever', 'Wonderwall', 'Don't Look Back in Anger'...) y cayeron en la dulce intersección de encandilar a crítica y público. En la gira americana del primero, no obstante, ya empezaron las peleas serias. Aquello era territorio conquistado por el grunge de Kurt Cobain, con unos conciertos catárticos donde los grupos debían acabar por lo menos al borde del infarto: nada que ver con la altivez e inmovilidad sarcástica de Liam Gallagher. Noel abandonó al grupo por primera vez, aunque solo para esos directos.

Aquella batalla del 'Britpop'

En las islas el éxito fue masivo, pero un tanto efímero. Cada nuevo lanzamiento de Oasis (en total siete) era importante, pero no tenía ya aquellos singles del pasado. Afloraban grupos rivales como los sofisticados Pulp, de Sheffield, o los londinenses Blur, foco de la ira de los hermanos: años después, su cantante Damon Albarn dijo que sintió que los Gallagher le hacían bullying constantemente. Estas bandas supieron explorar otros sonidos e influencias, mientras Oasis parecía estancarse. Albarn, por ejemplo, se inventó poco después Gorillaz, un grupo de dibujos animados donde mezclaba su sensibilidad pop con voces norteamericanas del hip hop. Un movimiento impensable para los de Mánchester, que habían tirado de rabia contra la capital y se mantenían fieles a la misma idea mientras envejecían.

A falta de nuevos éxitos, hubo polémicas. En los últimos años de la banda, cada hermano viajaba y se alojaba por separado para coincidir solo lo imprescindible, el concierto en sí. Y ni con esas: en 2009 Noel disolvió la banda tras más peleas y amenazas de Liam a su familia. Fue el fin de la agonía de Oasis. Después, quince años de rivalidad, de proyectos en solitario de diversa calidad musical y de tuits incendiarios para mantener viva la llama del célebre mal humor Gallagher. Hasta hoy.

41 Conciertos En estadios de todo el mundo, con la excepción notable de Europa continental. Casi la mitad serán en las islas británicas, siete de ellos en el estadio londinense de Wembley y otros cinco en el Heaton Park de Mánchester, su ciudad.

Por delante tienen un largo y cansado camino juntos: 41 conciertos y ganancias más que increíbles, la cosecha de la leyenda que han logrado crear. También el calor de un público que no les había olvidado, a juzgar por las colas virtuales de seis horas y el desembolso millonario de los precios dinámicos de Ticketmaster. Por unas horas, en la pista, en las gradas y sobre el escenario, todos tendrán treinta años menos.