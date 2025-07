¿Eres tan fan de Oasis como dices? Demuéstralo respondiendo estas diez preguntas

Tu amigo que toca la guitarra se la sabe. La has cantado o tarareado en cincuenta fiestas. Salta sugerida cuando Spotify no sabe qué ponerte. La has visto en series y anuncios, en hilo musical de ascensores, en stories de bodas de gente que medio conoces. Y si nos parecemos en algo, te has hartado de ella. Pero aunque se haya convertido en un meme, tiene sus virtudes y sus defensores: La revista 'Q' la nombró la segunda canción «más importante» de la historia, y The Edge, el guitarrista de U2, afirmó que es la canción que más le hubiera gustado escribir a él.