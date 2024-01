«La noche de Reyes no pego ojo»

Todo un experto 'luciernólogo' (esos gusanitos de luz que alumbran la naturaleza las noches de verano) como es el naturalista José Ramón Guzmán ha escrito 'Cuentos de Navidad para los Reyes Magos' (editorial Babidi-Bú), un ramillete de relatos atravesados por los intangibles tesoros que brillan en la mirada de un niño: imaginación, ternura, cariño y, sobre todo, mucha ilusión. Guzmán, palentino de 52 años afincado en Granada, es de los que no pega ojo la noche de Reyes. «Los Reyes son más reales que muchos de nosotros», apunta este ingeniero de montes, que cree que sus Majestados de Oriente «nos hacen mejores personas». ¿Y hay un regalo más valioso que ese?

–Los Reyes Magos ya han llegado a los hogares, pero hay quien sigue sin creer. ¿Nos saca de dudas?

–No me cabe ninguna duda de que los Reyes existen, tanto como podemos existir tú, yo, o cualquiera de los que habitamos en este o en otros mundos... De hecho, son más reales que muchos de nosotros. Otra cosa es que llega un momento en que queremos hacernos los mayores y nos hacemos un poco los suecos y se nos olvida lo evidente. A las pruebas me remito. Porque si no, ¿quién viene a casa cada 6 de enero?

-Pero a medida que nos hacemos mayores...

-Es verdad que a medida que nos hacemos mayores perdemos la mirada del niño y se va apagando la ilusión porque llenamos la cabeza de cosas superfluas. Pero los Reyes llegan puntualmente cada 6 de enero y nos hacen el mejor regalo posible, el de hacernos mejores personas.

–Reyes Magos versus Papá Noel... ¿qué hacemos?

–Papá Noel (o Santa Claus) es también un buen tipo. No creo que ni los Reyes ni nadie lo puedan considerar como competencia: al contrario, es alguien de fiar porque viene también a traer ilusión y alegría. Quizás por ponerle un pero debería ser algo más comunicativo y dejar de decir todo el rato «jo, jo, jo». Pero, claro, como es de donde hay auroras boreales, o de más allá todavía, igual la mayor parte de todos los que lo seguimos no lo entenderíamos, así que está bien así.

–¿Por qué se le ocurrió escribir estos cuentos para los Reyes Magos?

–Son un detalle para ellos. Porque todos los años, y no fallan ninguno, dedican todo su tiempo a leer las cartas, preparar los regalos, salir de viaje con la comitiva y visitar las casas. Y aunque estoy seguro de que disfrutan con las cartas, porque muchas van con besos y abrazos, pensé que a lo mejor también les gustaría leer un cuento distinto cada año, por si les da un bajón después de todo el trajín de su día. Si puedo contribuir a que estén entretenidos a partir del 6 de enero, me doy por satisfecho.

–En el libro hay una parte de cuentos y otra de cartas...

–Las cartas son las que les escribo cada año a los Reyes y que, para compartir, también envío a mis seres queridos. Con la carta viaja un cuento que se me aparece cuando pienso en las musarañas. Luego lo escribo y ese es mi regalo para los Reyes.

–¿Qué les ha pedido este año?

–Siempre pido paz y amor; también salud, aunque eso sé que a veces es más complicado. Lo pido para mí y para todos, que sé que los Reyes en esto no son nada cicateros. Eso sí, soy consciente de que a veces no es posible satisfacer del todo esta petición: sucede que el año no sale bueno de corrido y se tuerce en algunos días. Si uno lo piensa, es lógico: hay muchos días y no todos pueden ser de diez. Por eso no me enfado con los Reyes.

–Le gusta la noche del 5 al 6 de enero. ¿La vive con ilusión?

–Esa noche estoy que no pego ojo, aunque sé que si me levanto, igual asusto a los camellos y lo fastidio (un apunte importante: en realidad casi siempre son dromedarios porque se ponen solo una joroba). Y hasta que no amanece, aunque tengamos muchas ganas en casa, no se mueve nadie de la cama.

–¿Cuál es el mejor cuento de Reyes que le han contado?

–Es difícil esta pregunta, porque en los cuentos de Navidad más famosos sale casi siempre Papa Noel o el espíritu de la Navidad. Es como si los Reyes Magos fueran muy discretos y no quisieran ser protagonistas. Quizás por eso en este libro podemos conocer mejor a los Reyes Magos.