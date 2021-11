«Para ser músico hay que tenerlo muy claro y estar muy loco» Tito Ramírez es al artista encargado de inaugurar este viernes, a las 20.30 horas, en el Auditorio Alfredo Kraus, el ciclo 'Eat To The Beat'XTito Ramírez Músico

Tito Ramírez, en una imagen promocional, abre hoy 'Eat to the Beat', en el Alfredo Kraus. / C7

Cuando un artista decide que su primera actuación en público sea tras un antifaz y plantea toda una serie de leyendas y juegos con el público para lanzar sus primeros trabajos, sería muy poco apropiado aportar información personal sobre él. Tito Ramírez es ese artista, un ser provocador que comenzó su andadura en 2016 y que desde entonces ha llenado las pistas de baile de media Europa. Es, además, el encargado de inaugurar el ciclo 'Eat To The Beat', que vuelve hoy, a las 20.30 horas, al Auditorio Alfredo Kraus. 'El Perverso del Mambo', como tituló su primer disco, es sin duda la mejor manera de definir qué vamos a ver en su espectáculo, mezcla de Boogaloo, Chachachá o Rhythm and Blues.

- 'Lonely Man', su primer sencillo, nace tras el sello discográfico Antifaz. Precisamente así es como aparece en público por primera vez, como un enmascarado. ¿Por qué?

-Eso fue antes de aunar fuerzas con El Volcán Música, que es mi sello actualmente. Pero al principio de los tiempos publiqué mis primeras referencias solo con Discos Antifaz, que es mi sello discográfico, donde publicamos 'singles' y referencias de artistas enmascarados cuya identidad real es muchas veces desconocida. Puede que detrás del antifaz esté tu cantante favorito y tú ni te estés enterando. Esa es un poco la filosofía del sello. Hay un dicho que dice: «dale una máscara a alguien y te contará la verdad». Grabaciones misteriosas para gente perversa, es nuestro lema.

-Ya su lanzamiento fue todo un juego con el público, dijeron que se trataba de las grabaciones perdidas de un artista. ¿Qué efecto se busca con algo así?

-Al no tener referencias del dónde, el cuándo o el quién de un disco sólo te queda la música para juzgar. Buscábamos que mandara la música, el sonido... antes que el prejuicio. Y luego, no te voy a negar... jugar al despiste, ya que en estos tiempos de sobreinformación casi a tiempo real, la falta de información llama mucho la atención.

-La fórmula, sin duda, funciona ¿cómo es la conexión con el público, con todas esas salas de baile de toda Europa que han caído rendidas a sus temas?

-El primer lanzamiento fue todo un 'boom' dentro de la escena 'underground' relacionada con el Soul, R&B y sixties en general. El disco se vendió en pocos días y enseguida era un artículo buscado por los coleccionistas. Yo hago música mayormente para la pista de baile, así que para mí fue una gran alegría ver que el disco se estaba bailando en los clubs, en la calle.

-Se ha dicho de usted que es 'The kink of manbo', el perverso del mambo, se habla de su música como una explosión de géneros e incluso usted ha llegado a decir que se trata de una amalgama... ¿Podría definirnos qué hace exactamente?

-Nuestras influencias beben de diferentes estilos, a veces más latinos como el Boogaloo, Mambo, Cha Cha Chá... y también de ritmos más americanos como el Rhythm and Blues, Rock´n´Roll, Soul.

-¿Sus referentes?

-James Brown, Pérez Prado, Bo Diddley, Tito Puente, Larry Williams, King Coleman y ¡muchos más!

-¿Es su primera vez en Canarias? ¿Conoce al público de las islas?

-Pues creo que sí, que es la primera vez que toco en Canarias. Pero sí que conozco bien las islas, de hecho, creo que las he visitado todas y me encanta todo de aquí. La gente es muy amable y caliente, pude comprobar lo bien que saben divertirse en algún carnaval, que coincidió con mi visita.

-¿Qué me dice de los artistas canarios? ¿se ve fusionando su maravillosa 'amalgama' con algo que conozca de Canarias?

-Pues conozco de siempre a Los Sabandeños, yo empecé en el mundo de la música tocando el laúd en una rondalla del barrio. Y cómo no, a Los Canarios de Teddy Bautista. De los artistas actuales, Bejo creo que tiene muchísimo talento y recientemente descubrí a Ptazeta, que es una rapera que está subiendo como la espuma y que promete dar muchas alegrías 'pal' cuerpo.

-Los artistas de las islas juegan con el hándicap de la lejanía ¿Es fácil hacer música hoy en día?

-Nunca ha sido fácil y si quieres dedicarte a esto, tienes que tenerlo muy claro y estar muy loco porque si no con el tiempo y el desgaste lo vas a acabar dejando. Yo lo tengo claro, estoy muy loco, sé muy bien lo que me gusta y ¡ya no puedo echar marcha atrás!

-Siempre ha dicho que le da mucha importancia al espectáculo, adelántenos algo de lo que vamos a ver en el Auditorio Alfredo Kraus, esta noche, como arranque del 'Eat To The Beat'.

-Un espectáculo audiovisual sin parangón, una experiencia mística, una puerta a otros mundos, un portal a otra dimensión, una liturgia pagana... todo eso concentrado en hora y algo. Esperamos verlos allí. ¡No se lo pierdan!