Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 17 de febrero 2025, 01:00 Comenta Compartir

El tenor norteamericano Jonathan Tetelman, uno de los más apreciados del panorama internacional actual, da desde otro paso más para afianzar su vinculación profesional con Gran Canaria. Protagoniza 'Il Tabarro' y 'Le Villi', las dos óperas breves de Puccini que abren este lunes, miércoles y viernes la 58ª temporada de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria-Alfredo Kraus, en el Teatro Pérez Galdós.

-La primera vez que el público de la temporada de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria-Alfredo Kraus le escuchó fue en 2023, en el rol de Loris Ipanov, de 'Fedora'. ¿Qué versión de Jonathan Tetelman escuchará ahora el público con 'Il Tabarro' y 'Le Villi'?

-Siempre digo que en 'Fedora' se vio la mitad de un rol. Ahora me verán interpretando dos roles que son totalmente diferentes. Habitualmente, no se programan juntas 'Il Tabarro' y 'Le Villi', pero es cierto que Puccini en su momento propuso que se hicieran las dos a la vez. Por eso, cuando los Amigos Canarios de la Ópera me propusieron hacerlas así, me pareció muy bien, ya que Puccini también lo pensaba. 'Il Tabarro' ya lo he cantado antes, aquí debuto 'Le Villi'. Se verá mucho de mi voz, porque son dos personajes muy diferentes. Por un lado está Luigi, de 'Il Tabarro', que es el amante que intenta conseguir a la mujer que no puede, y en 'Le Villi' hago a Roberto, que se ve envuelto en un cuento de hadas. Las dos óperas cuentan con una música maravillosa.

«He conectado muy bien con la partitura de 'Le Villi' y cuando lo consigo, deja de ser una dificultad y un trabajo»

-¿Le sorprende que una temporada como esta le traiga con tres títulos como 'Fedora', 'Il Tabarro' y 'Le Villi' que no son los más habituales en el repertorio?

-De esta temporada no me sorprende nada, una vez que vine y vi que programaban 'Gioconda', 'Aida', 'Carmen'... Me alegra que tomen este tipo de riesgos.

-¿Le resultó complicado meterse en el papel de Roberto, para 'Le Villi'?

-Comencé a estudiarlo cuando estaba grabando mi segundo disco. Roberto es un rol tan ligero como Nemorino pero tan intenso como Cavaradossi. Requiere un tenor con una voz flexible pero también poderosa. Y en los ensayos estoy aprendiendo que mi parte en 'Le Villi' es muy larga, ocupa casi la mitad de la ópera, lo que me obliga a permanecer envuelto y cautivado por la historia durante mucho tiempo. La otra gran complicación de mis arias es su poesía. Tiene muchos diálogos que no son sencillos de memorizar. Es una poética muy peculiar que obliga a tenerla muy presente.

-¿Merece la pena memorizar este tipo de roles y protagonizar estas óperas sabiendo que volverá a representarla en muy pocas ocasiones?

-Agradezco mucho tener la oportunidad de cantar 'Il Tabarro' de nuevo y de estrenar 'Le Villi'. Al no tener muchas oportunidades de hacerlas, me ha parecido una gran oportunidad. He conectado muy bien con la partitura y cuando lo consigo, deja de ser una dificultad o un trabajo. Todo fluye y se convierte en un placer. La gente tiene que conocer que se trata de unas óperas muy bonitas, que requieren cantantes muy buenos. Son óperas muy difíciles y se necesita un muy alto nivel.

-Intuyo que estos roles también le enriquecen y le permiten descubrir cosas que le ayudarán en futuros estrenos. ¿Es así?

- Absolutamente. Estoy estudiando mucho repertorio lírico y tengo claro que estos proyectos solo me benefician. Lo que quiero es cantar y expresar con mi voz.

Jonathan Tetelman, durante la entrevista, en el Teatro Pérez Galdós. Juan Carlos Alonso

-¿Ha coincidido en otros montajes con sus compañeros de reparto en esta producción de 'Il Tabarro' y 'Le Villi'?

-He coincidido con casi todos. Con Darío Solari ya he cantado, tiene una voz extraordinaria. Hicimos un 'Stiffelio' hace unos años. Con Carmen Giannattasio hice 'Il Tabarro' en Berlín, en una producción que vamos a decir que fue bastante extraña y sorprendente, que nos obligó a sobrevivir. En general me gustan más las producciones clásicas, pero sobre todo, busco que sean bonitas estéticamente y que respeten la partitura y la historia. Con el director Lorenzo Passerini coincidí en una representación de 'Fedora', en Frankfurt. Son todos unos grandísimos profesionales.

-No sé si podrá desvelar algo si es que lo tiene previsto ya, pero ¿le gustaría volver a esta temporada como parte de uno de los grandes títulos del repertorio?

-Siempre digo que mientras aquí siga habiendo sol y una gran orquesta como hasta ahora, vuelvo encantado cada año, si me lo permite la agenda. Me gustaría hacer algún Verdi como 'Il Trovatore', 'Ernani' o 'La Forza del Destino' dentro de unos años. Incluso 'Carmen' o 'Andrea Chenier'.

- ¡Quien le iba a decir que esta isla iba a tener tanto peso en su carrera! Primero gracias al disco que grabó con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, que tuvo un gran éxito de público y crítica , y ahora con sus participaciones en la temporada de ópera...

-Considero esta isla como un punto de comienzo internacional, aunque cuando me estrené aquí con el disco de la OFGC ya cantaba en los principales teatros del mundo. Aprecio todo lo que se me han ofrecido aquí y me gustaría devolverle a la isla todo lo que me ha permitido conseguir. Por eso, estoy encantado de volver para participar en proyectos de tan alto nivel.

-¿Qué roles tiene previsto estrenar próximamente?

-El pasado mes de enero estrené 'Cavalleria Rusticana' en Viena, dentro de un elenco en el que también estaban Jonas Kaufmann y Elina Garanca. Tengo previsto estrenar 'Don Carlo', en Berlín, y 'Faust', el próximo mes de enero en Munich. También me estrenaré en 'Aida', en Houston, y en 2028 'La Forza del Destino' y 'Adriana Lecouvreur'. En medio haré muchas otras cosas que ya he estrenado. Creo que es importante mantener un repertorio fijo porque lo considero medicina para mi voz.

-¿Y nos puede avanzar alguna próxima grabación con Deutsche Grammophon?

-Está planeado hacer un disco de duetos, con una mezzosoprano muy conocida también aquí, de opereta y zarzuela.

-¿Con Elina Garanca y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria?

-Es posible [ríe con ironía y sin entrar en detalles].