El viaje de inspiración lusa de Alba y Cristóbal

Las influencias portuguesas en el archipiélago son históricas y afloran en ámbitos muy diversos. La música no es una excepción y a ese influjo luso se han agarrado la cantante Alba Serrano y el pianista Cristóbal Montesdeoca para su primer trabajo discográfico conjunto, 'Viagem'.

Los dos músicos grancanarios han volado con libertad a partir de un repertorio que transita por la música tradicional canaria y vuela hasta Cabo Verde como paso previo a Brasil.

«El proyecto trata de mostrar nuestra visión sobre un repertorio de base conocido, que fusionamos con el jazz, que es donde venimos, y con el soul y el blues para darle nuestra propia visión», explica Alba Serrano. «La justificación es que la gente escuche temas bastante conocidos, pero con una nueva impronta. Es un disco muy orgánico y por eso hemos buscado que apenas haya diferencias en cómo suena y cómo sonamos en directo. A postamos por una postproducción pequeña, para que no fuera algo artificial», añade la artista grancanaria.

Cristóbal Montesdeoca coincide en que 'Viagem' sirve a ambos para «dar una versión libre de un repertorio conocido que mezcla la tradición y todo el universo musical del que venimos los dos».

Alba Serrano es la responsable de las letras de los temas que se incluyen en 'Viagem'. «Venía trabajando en el tema 'Folías' por otras circunstancias desde hacía tiempo. Se lo llevé a Cristóbal y le gustó mucho. De ahí salió también la canción 'Aires de Lima de Valsequillo'. El 'Arroró para Adrián' lo tenía escrito, porque está dedicado a mi hijo», recuerda la cantante formada en Cataluña y que lleva varias décadas sobre los escenarios.

Tras volver de Barcelona

Cristóbal Montesdeoca también residió y ejerció como músico durante más de un cuarto de siglo en la Ciudad Condal y fue a su regreso a su Gran Canaria natal cuando comenzó a pergeñar este proyecto discográfico. «Estuve muchos años trabajando en Barcelona, con múltiples proyectos en torno a la danza y el jazz. Al volver a Las Palmas de Gran Canaria me di cuenta de que estaba bastante desconectado de los escenarios y que la cosa del artisteo aquí estaba muy complicada. Fue entonces cuando le propuse a Alba lo de montar algo, ya que ella tenía letras que provenían del folclore canario, donde la influencia portuguesa es evidente, y nos propusimos lo del viaje, saliendo de Portugal, pasando por Cabo Verde y llegando a Brasil», recuerda.

La cantante explica cómo entró en contacto con el pianista. «Nos conocimos hace un par de años, trabajando con el terapeuta emocional Efraín Jaén. Sus actuaciones son musicalizadas y en aquella ocasión participamos los dos. Combinamos muy bien musicalmente y poco después me propuso trabajar juntos en lo que acabó siendo 'Viagem'», señala.

Para llevar a buen puerto temas como 'Meu fado meu', 'Sodade', 'Carinhoso', 'Luiza' y 'Samba em preludio', que completan este 'Viagem', la cantante reconoce que llevó a cabo un trabajo común con Montesdeoca. «Cristóbal me ayudó a salir de mi zona de confort. Me sugirió un escenario en el que me siento más libre, donde puedo experimentar y enforcarlo todo desde un prisma nuevo. Fue una experiencia muy positiva que, basada en el trabajo, nos llevó a salir de lo convencional. Lo construimos paso a paso. Soy una cantante diferente a lo que él estaba acostumbrado, pero el entendimiento fue muy fácil para los dos. Lo tuvimos siempre muy claro a la hora de fusionar nuestras respectivas visiones de la música. Se trataba de que hubiera una adaptación mutua y al final nos retroalimentamos», subraya.

El álbum 'Viagem', de Alba Serrano y Cristóbal Montesdeoca. / c7

El pianista, por su parte, apunta que fue un proceso natural y gratificante. «Alba no es solo una cantante. Es un músico y por eso el entendimiento fluyó muy rápido. Lo que sí tuvimos que hacer fue soltarnos, para que hubiera 'flow'. Yo tengo una manera muy libre de tocar y tengo más experiencia como acompañante, donde 'desmonto' a los solistas para que saquen la especialidad de la casa. El principal trabajo consistió en quitarnos el miedo y olvidarnos de la red de seguridad», asegura.

La grabación

El disco lo grabaron en Madrid. «Teníamos dos tardes reservadas, cuatro horas cada día. El primer día lo grabamos casi todo. La segunda tarde retocamos un final que no nos había convencido. Trabajar con Cristóbal es muy fácil, tiene muy claras las cosas y se deja llevar por la situación. Los músicos no somos máquinas y cada día tenemos una visión diferente de una misma canción. En todo momento buscamos ser auténticos y no forzar», dice Alba Serrano.

Tras estrenar el disco en directo a finales de 2022 en el Teatro Guiniguada y en la Casa de Colón, Alba Serrano y Cristóbal Montesdeoca confían en protagonizar nuevos conciertos con su 'Viagem' en los próximos meses en la isla y también en la península.

Mientras se concretan las fechas y los enclaves, en mente ya tienen un nuevo viaje musical y discográfico con el tango argentino como protagonista. Alba Serrano también perfila un disco en solitario, «con composiciones propias de soul».