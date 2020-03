Un baile de diversión y solidaridad

«Llevaba dos semanitas en casa con mi chica y unos compañeros por el confinamiento. Pensé en hacer algo con un toque de humor, que es lo que hemos intentado aplicar a esta situación. El miércoles de la semana pasada, me llamó un amigo para comentarme que estaban haciendo un crowdfunding (micromecenazgo) en Tenerife para hacer mascarillas [https://www.gofundme.com/f/compra-de-material-sanitario-covid19-canarias?utm_source=whatsapp&utm_medium=chat&utm_campaign=p_cf+share-flow-1]. Disfruto haciendo música y todo fluyó rápido, con la idea de hacer algo para amenizar a la gente que está en casa, para que se divierta, a pesar de que se trata de un problema serio, tanto por lo que implica para la salud como por las consecuencias económicas», señala Bejo, por teléfono desde Madrid.

Pide disculpas si la canción ha molestado a alguien, sobre todo a la comunidad asiática, ya que habla en la letra del «virus chino». «En mi barrio, el primer comercio que cerró fue el bazar chino que está junto a mi casa. Además esa comunidad ha donado mascarillas y dinero para luchar contra esta crisis. No soy racista y los respeto muchísimo. No he querido ofenderles, ni mucho menos, la canción es de humor», aclara.

Fiesta en la terraza, que ha sido todo un bombazo en las redes y en Youtube desde que salió a la luz el pasado lunes, ha tenido una gestación récord. «La canción la compuse el viernes, el sábado grabamos el vídeo y el domingo ya lo teníamos todo listo», reconoce el artista que recientemente también lanzó el sencillo titulado Frida Calo.

Al igual que millones de españoles, Bejo aplaude cada tarde-noche desde el balcón de su casa en Madrid para reconocer el trabajo de los que luchan en las calles y en los recintos sanitarios para controlar esta pandemia y salvar vidas. «Estoy muy contento porque mucha gente ha visto el vídeo en Youtube y se ha sumado al hashtag que hemos creado. Ojalá que la gente me imite en sus balcones y terrazas cantando, que el tema se convierta en un himno para ellos y que les motive a seguir adelante en esta lucha», comenta el integrante de Locoplaya con Don Patricio y Uge.

El cantante y compositor isleño, una referencia dentro del rap nacional, apunta que aún no puede dar cifras sobre lo que ha recaudado.

«Hemos tenido problemas con la recaudación, pero ya está resuelto. No ha sido fácil contactar con los responsables de Youtube para explicarles el proyecto, porque están limitando todo lo que tiene que ver con este tema, con limitaciones en cuanto a los ingresos. Desde hoy [ayer para el lector] cuento con un contador específico para controlarlo y voy a intentar que todas las entradas anteriores también se contabilicen para después donarlo todo», asegura.

Dice que ha podido llevar a cabo este proyecto porque en su casa madrileña dispone de todas las herramientas necesarias. «Aquí lo tengo todo a mano. Siempre trabajo en casa y ahora que tengo más tiempo por el confinamiento, voy a sacar adelante más cosas. Por la mañana me pongo a componer y por las tardes a grabar. En los próximos días tengo la intención de publicar más canciones», apunta el artista, que se adueñó del parque de Santa Catalina en 2018, durante la jornada inaugural del Womad de la capital grancanaria.